«Серебряные волонтеры» учат вязать самарских школьников

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Всероссийская акция «Тепло для героя» объединяет всех, кто хочет помочь российским воинам, участникам специальной военной операции. Каждый может подготовить тёплый подарок, связанный своими руками, согреть душевными словами в письме солдату.

Акция проводится ко Дню защитника Отечества, и в Самаре её участниками стали представители разных поколений. В школе №100 «серебряный» волонтёр Наталья Андреева поделилась своим мастерством с учащимися. Новичкам объяснила азы вязания, а тем, кто уже владеет этим видом рукоделия – помогла в освоении сложных элементов.

Наталья Евгеньевна уже отправила для воинов десятки пар тёплых носков, не может сидеть сложа руки и очень рада, что навык вязания спицами, освоенный ещё в школьные годы сегодня так пригодился: «Пришла сюда и у меня самой трепет, потому что я вижу, что девочки заинтересованы, что они близко к сердцу приняли всё это. Они тоже от души пытаются помочь нашим солдатам, это для них очень важно».

В школьном музее за одним столом собрались и ученицы, и педагоги. С материалами для рукоделия, спицами, нитками помогли депутаты-единороссы.

Первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы, координатор федерального проекта «Старшее поколение» в Самарской области Марина Антимонова уверена, что тёплые вещи, связанные руками мастериц, согреют в мороз и напомнят о доме. «Когда мы говорим «тепло» - это ведь не только качество материала. Хотелось бы, чтобы тепло наших рук, наших сердец согрело ребят в самых тяжёлых обстоятельствах, чтобы это всё передалось через большое расстояние. Для нас очень важно, чтобы они знали, что мы думаем о них, стараемся помогать. Они нуждаются в нашей поддержке точно также, как мы – в их защите», - отметила Марина Юрьевна. Она предложила с каждым тёплым подарком обязательно передать и письмо со словами благодарности защитникам.

Напомним, что акция в поддержку российских военнослужащих продлится до Дня защитника Отечества, каждый желающий может подготовить тёплый подарок и письма со словами поддержки. сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"