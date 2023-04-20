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«Семья – просто Космос!»: в космической столице России чествуют юбиляров супружеской жизни – работников и ветеранов РКЦ «Прогресс»
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«Семья – просто Космос!»: в космической столице России чествуют юбиляров супружеской жизни – работников и ветеранов РКЦ «Прогресс»

20 апреля 2023 17:41
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В Самаре в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» отметили супружеские пары, прожившие в любви и согласии более полувека.

50 лет совместной жизни, и это — не предел. Во Дворце бракосочетаний Самары поздравили с золотым и изумрудным юбилеями супругов, которые не только достигли вершин в самой сложной из наук — жить вместе, но и рука об руку сумели покорить космические вершины. Ветераны Ракетно-космического центра «Прогресс» – четыре супружеские пары - стали участниками красивой и торжественной церемонии. Акция «Семья – просто Космос!» проходит при поддержке актива федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области.

Супругов Черняковских, Василевских, Стахановых и Карсунцевых поздравила председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, координатор партийного проекта «Крепкая семья» в регионе Марина Сидухина.

«Семья – основа счастливой жизни любящих людей и залог успешного развития государства. Правительство России и Самарской области в рамках реализации национальных проектов делает многое для того, чтобы росло качество жизни, люди жили дольше, а семейные ценности только крепли и передавались бы из поколения в поколение. Глядя на вас, я вижу ту любовь и заботу, которой вы поддерживаете друг друга. Я искренне желаю вам продолжения успешного космического полёта, долголетия и здоровья, вам, вашим родным и близким», - отметила депутат.

Работа в стенах РКЦ «Прогресс» соединила множество судеб. Семьи юбиляров с полным правом можно назвать космическими, ведь трудились они всю свою жизнь на предприятии Центрального специализированного конструкторского бюро «Прогресс». Вся его история – это путь создания совершенно новой техники и непрерывного освоения самых передовых технологий.

Виталий Яковлевич и Серафима Семеновна Черняковские являются образцом не только в семейной жизни, но и образцом в труде. Трудовая жизнь Виталия Яковлевича неразрывно связана с конструкторским бюро «Прогресс». Он работал на «Прогрессе» до 75 лет, награжден многочисленными почётными грамотами и медалями, имеет серебряную медаль ВДНХ за собственное изобретение. Супруга Виталия Яковлевича 30 лет проработала в детском саду ЦСКБ «Прогресс», с гордостью носит почетное звание «Ветеран труда».

«Сегодня очень волнительный день для нас. Это как вторая свадьба. Очень хорошо, что чествуют семьи, прожившие столько лет, хотелось бы, чтобы уважение к семейным скрепам, в основе которых лежат базовые человеческие ценности – любовь, поддержка, забота – широко пропагандировались, чтобы молодые семьи следовали бы нашему примеру: жили в любви и согласии, честно работали, успешно воспитали детей», - поделилась эмоциями Серафима Семеновна.

«В судьбах каждой из пар есть многое, чему можно поучиться: есть место нежности, уважению и пониманию, мужеству и отваге, долгу и чести и, конечно же, любви. В течение года несколько сотен пар принимают поздравления с юбилеем в торжественной обстановке, на церемонии звучат не только поздравления, но отдается дань уважения трудовому пути юбиляров, семейным достижениям, особо отмечают педагогических талант родителей, воспитавших достойных продолжателей фамилии», -  подчеркнула член общественного совета партийного проекта «Крепкая семья», руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

В честь изумрудного юбилея супружеской жизни имена и фамилии тех, чья семья «просто Космос» внесли в Книгу почётных гостей самарского Дворца бракосочетания, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".  

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

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