Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетил Тетюшский район Республики Татарстан

147

1 июня 2022 года в ходе рабочей поездки в Республику Татарстан Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетили Тетюшский муниципальный район.



Первым объектом стала Тетюшская кадетская школа-интернат им. В.Хапаева. В школе-интернате учится 145 воспитанников из социально незащищенных слоев общества. Образование получают дети из Тетюшского, Буинского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Дрожжановского, Зеленодольского, Апастовского, Рыбно-Слободского муниципальных районов, а также из Казани, Санкт-Петербурга, Ульяновска, из Чувашии и Марий Эл.



Николай Патрушев отметил, что в кадетской школе созданы все условия для образования и отдыха; преподаватели воспитывают кадетов в лучших традициях настоящих патриотов нашей страны, прививают им высокие духовно-нравственные ценности.

В селе Бакрчи Тетюшского района делегация ознакомилась c ходом реализации поручений Президента РФ Владимира Путина о строительстве спортивных комплексов с универсальными спортивными площадками в сельской местности. В первый же год эксплуатации спортивный комплекс в селе Бакрчи стал местом притяжения и показал свою высокую востребованность. В спортивном комплексе размещен тренажерный зал и зал для занятий борьбой, на прилегающей территории - универсальная спортивная площадка, включающая в себя отделение для игровых видов спорта (волейбол, футбол, баскетбол) и отделение с кардио- и силовыми тренажерами.



Николай Патрушев, Игорь Комаров и Рустам Минниханов возложили цветы к мемориалу в память защитников Родины и тружеников тыла, осмотрели сельский Дом культуры и музей истории села Бакрчи, трудовой и боевой славы, расположенные в здании местного многофункционального центра. Экспозиция музея посвящена истории села и вкладу его жителей в Победу в Великой Отечественной войне.

В этот же день Секретарь Совета Безопасности РФ, полномочный представитель и глава региона познакомились с работой Тетюшского механического завода, структурного подразделения Казанского вертолетного завода, где обсудили с руководством предприятия развитие авиастроения.

Фото: департамент информационной политики