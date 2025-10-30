Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

30 октября 2025 17:43
144
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.

Большая часть казны пойдет на образование, здравоохранение, культуру, спорт, соцподдержку различных категорий населения и другие сферы социальной политики. Документ прошел первое чтение в Самарской губернской думе 30 октября.

Проект закона "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" представила заместитель председателя Правительства Самарской области – министр финансов Ольга Собещанская.

Документ предусматривает доходы региона в 2026 году в размере 296 млрд рублей. Расходная часть составляет 326 млрд рублей. Эти показатели определены без учета поступлений из государственной казны, поскольку федеральный бюджет еще не принят.

Доходы в 2027-м по прогнозам составят 307 млрд рублей, расходы — 319 млрд рублей. В 2028 году доходов ожидают 319 млрд рублей, расходов — 323 млрд рублей.

В бюджете отражены федеральные приоритеты: национальный суверенитет и обороноспособность страны, поддержка участников специальной военной операции и их семей, реализация национальных проектов. Всего бюджет предусматривает участие области в 46 государственных программах.

На здравоохранение выделят 49,3 млрд рублей – это на 6,5 млрд больше стартовых показателей бюджета 2025 года. На льготное лекарственное обеспечение предусмотрено 5 млрд руб., на ремонт объектов здравоохранения – 9 млрд руб. Закупка оборудования, автомобилей скорой помощи, оказание высокотехнологичной помощи обойдется казне в 3 млрд рублей.

Расходы на образование на три ближайших года составят 200 млрд руб., примерно 50 млрд из них пойдет на оплату труда работников сферы.

В 2026-м с привлечением федеральных средств в размере 3 млрд рублей, выделяемых ежегодно на эти цели, в регионе планируют отремонтировать около 200 школ. Сохранят бесплатное питание для учащихся начальных классов.

В документе также учтены расходы на поддержку многодетных и молодых семей, семей ветеранов СВО, выплаты пенсионерам, ветеранам труда, и другим категориям граждан.

"Социальные расходы в структуре бюджета традиционно весомы и составляют практически две трети средств областной казны, - отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. - Представленный бюджет предполагает и движение вперед. Инвестиции в строительство, капитальный ремонт и развитие инфраструктуры важны для дальнейшего создания комфортных условий жизни в регионе. Наша задача, чтобы каждый бюджетный рубль работал максимально эффективно".

В первом чтении депутаты рассмотрели лишь общие характеристики бюджета. За принятие законопроекта проголосовал 31 депутат, 8 человек воздержались. Внести поправки перед окончательным принятием закона парламентарии могут до 7 ноября.

Всего в ходе заседания депутаты рассмотрели 20 законопроектов. В числе других единогласно приняли инициативу главы региона Вячеслава Федорищева — закон, расширяющий категорию получателей бесплатных земельных участков. Такое право получат участники СВО, награжденные знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом. Это единственная государственная награда, учрежденная в форме знака отличия ордена. Ей награждены 112 самарцев — участников СВО.

Источник:  СОВА

 

