Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

144

Большая часть казны пойдет на образование, здравоохранение, культуру, спорт, соцподдержку различных категорий населения и другие сферы социальной политики. Документ прошел первое чтение в Самарской губернской думе 30 октября.

Проект закона "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" представила заместитель председателя Правительства Самарской области – министр финансов Ольга Собещанская.



Документ предусматривает доходы региона в 2026 году в размере 296 млрд рублей. Расходная часть составляет 326 млрд рублей. Эти показатели определены без учета поступлений из государственной казны, поскольку федеральный бюджет еще не принят.



Доходы в 2027-м по прогнозам составят 307 млрд рублей, расходы — 319 млрд рублей. В 2028 году доходов ожидают 319 млрд рублей, расходов — 323 млрд рублей.



В бюджете отражены федеральные приоритеты: национальный суверенитет и обороноспособность страны, поддержка участников специальной военной операции и их семей, реализация национальных проектов. Всего бюджет предусматривает участие области в 46 государственных программах.



На здравоохранение выделят 49,3 млрд рублей – это на 6,5 млрд больше стартовых показателей бюджета 2025 года. На льготное лекарственное обеспечение предусмотрено 5 млрд руб., на ремонт объектов здравоохранения – 9 млрд руб. Закупка оборудования, автомобилей скорой помощи, оказание высокотехнологичной помощи обойдется казне в 3 млрд рублей.



Расходы на образование на три ближайших года составят 200 млрд руб., примерно 50 млрд из них пойдет на оплату труда работников сферы.



В 2026-м с привлечением федеральных средств в размере 3 млрд рублей, выделяемых ежегодно на эти цели, в регионе планируют отремонтировать около 200 школ. Сохранят бесплатное питание для учащихся начальных классов.



В документе также учтены расходы на поддержку многодетных и молодых семей, семей ветеранов СВО, выплаты пенсионерам, ветеранам труда, и другим категориям граждан.

"Социальные расходы в структуре бюджета традиционно весомы и составляют практически две трети средств областной казны, - отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. - Представленный бюджет предполагает и движение вперед. Инвестиции в строительство, капитальный ремонт и развитие инфраструктуры важны для дальнейшего создания комфортных условий жизни в регионе. Наша задача, чтобы каждый бюджетный рубль работал максимально эффективно".

В первом чтении депутаты рассмотрели лишь общие характеристики бюджета. За принятие законопроекта проголосовал 31 депутат, 8 человек воздержались. Внести поправки перед окончательным принятием закона парламентарии могут до 7 ноября.



Всего в ходе заседания депутаты рассмотрели 20 законопроектов. В числе других единогласно приняли инициативу главы региона Вячеслава Федорищева — закон, расширяющий категорию получателей бесплатных земельных участков. Такое право получат участники СВО, награжденные знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом. Это единственная государственная награда, учрежденная в форме знака отличия ордена. Ей награждены 112 самарцев — участников СВО.

Источник: СОВА