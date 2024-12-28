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Сегодня на заседании Губдумы впервые прошла присяга вице-губернаторов Самарской области

28 декабря 2024 21:48
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Предложение о необходимости и важности принесения присяги заместителями губернатора внес Вячеслав Федорищев.

Сегодня, 28 декабря, состоялось внеочередное заседание Самарской Губернской Думы. На нем губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвел итоги 2024 года и обозначил задачи на 2025 год. 

В заседании приняли участие члены Правительства Самарской области, депутаты Самарской Губернской Думы, руководители крупных предприятий, руководители областных министерств и ведомств, участники «Школы героев» и ученики школы №81, которых лично пригласил губернатор.

Сегодня на заседании впервые прошла присяга вице-губернаторов Самарской области. Предложение о необходимости и важности принесения присяги заместителями губернатора внес Вячеслав Федорищев, его единогласно поддержали депутаты Самарской Губернской Думы. 

Присягу принесли: первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов; первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов; вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко; вице-губернатор – руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Максим Ковалёв; вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов; вице-губернатор – руководитель Администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев.

В Самарской области появится новая должность – первый вице-губернатор. Депутаты поддержали инициативу главы региона о внесении изменений в закон о лицах, замещающих государственные должности. По предложению Вячеслава Федорищева на должность первого вице-губернатора утверждена кандидатура Александра Фетисова. Аналогичную должность занимает Михаил Смирнов.    

 «Принял решение о том, что в Правительстве будет два первых заместителя. По сути, два человека, определяющих вектора развития. Председатель Правительства в статусе первого вице-губернатора продолжит осуществлять хозяйственную деятельность, курировать направление жилищно-коммунального хозяйства и дорожной отрасли, топливно-энергетического комплекса. И первый вице-губернатор, который будет курировать внутреннюю, информационную и молодежную политику. Это человек с очень большой ответственностью. Сейчас, в эпоху достаточно серьезных преобразований в нашей стране, в эпоху, когда наша страна вынуждена стать защитником всего здравого мира и выйдет из этого противостояния однозначным победителем, внутренняя политика является краеугольным камнем здорового, сильного развития нашего общества», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Самара

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