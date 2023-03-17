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16 и 17 марта Самару посетила делегация Республики Беларусь под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрия Крутого. Целью визита стало обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества между Самарой, Самарской областью и Республикой Беларусь в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах.

В четверг, 16 марта, в Самаре прошел форум, посвященный развитию импортозамещения в рамках реализации единой промышленной политики в условиях санкционного давления. В пленарном заседании форума приняли участие Глава Самары Елена Лапушкина и первый заместитель Министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородников.

«Искренне рада, что Самара активно участвует в сотрудничестве с белорусскими городами и предприятиями. Мы рады делиться своим опытом, учиться у вас и вносить свой вклад в укрепление дружбы наших народов. В последние годы наметились и уже реализуются некоторые новые планы экономического взаимодействия. Тема противостояния санкционному давлению важна как для российской, так и для белорусской стороны, для нашего города, в частности», – подчеркнула Глава Самары.

Дмитрий Крутой отметил, что взаимный товарооборот между Самарской областью и Республикой Беларусь в прошлом году вырос на 55%. В течение последних двух месяцев наблюдается дальнейший рост – почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Поэтому для Республики Беларусь сотрудничество с Самарской областью является приоритетным:

«Прошлогодний визит губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в Республику Беларусь дал толчок для развития наших отношений, появился ряд новых направлений, активизировалось сотрудничество в образовательной сфере. С Самарой у нас налажен хороший оборот промышленных товаров, здесь широко представлена белорусская техника – дорожная, коммунальная, общественный транспорт белорусского производства. Чтобы сделать следующий шаг, нужны совместные проекты, сборочное производство. Сейчас прорабатываем этот вопрос», – сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации.

По словам дипломата, за 7 месяцев на своем посту он посетил множество регионов России, и вопросы о возможности прямых поставок техники, а также об открытии сервисных центров, возникают регулярно.

Кроме обсуждения деловых вопросов, гости приняли участие в церемонии возложения цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы и почтили память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

17 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Белоруссии в Российской Федерации совместно со своей делегаций посетил и муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление», где актуальные вопросы развития транспортной отрасли обсудил с Первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко. Одна из поставленных перед городом задач – провести обновление общественного транспорта, причем во всех сегментах. Однако основной темой стало пополнение парка электротранспорта. В этом направлении тоже имеются варианты сотрудничества.

В ближайшее время МП «ТТУ» заканчивает формирование финансово-экономической модели предприятия, которая в перспективе будет способствовать и более активной модернизации подвижного состава. Как рассказал директор предприятия Михаил Ефремов, уже давно курсирующая на линии техника белорусского производства зарекомендовала себя как надежная и комфортная. К тому же, это экологически чистый транспорт. Дипломат оценил, как обслуживаются эти машины на предприятии, а также во время визита были намечены планы дальнейшего взаимодействия.

«Мы с Республикой Беларусь сотрудничаем уже второе десятилетие. В настоящий момент в парке 9 белорусских трамваев и 36 троллейбусов. Именно с них началось обновление подвижного состава. В настоящем у нас уже заключен контракт, и он в процессе исполнения заводом “Белкоммунмаш”: мы ожидаем, что к 1 июля этого года получим 12 новых белорусских низкопольных трамваев. Их гарантийный срок составит три года или 100 километров пробега. В течение действия гарантии любая поломка будет устраняться не за наш счет. Впрочем, в целом белорусская техника в работе показала себя достаточно хорошо. Считаю, что соотношение цены и качества оптимальное. Думаю, что это начало долгосрочной масштабной совместной работы по модернизации подвижного состава. А предприятие в этом очень нуждается, поскольку основной массив техники, долгое время курсирующей на линии, – это чешские вагоны «Tatra T3», – прокомментировал Михаил Ефремов. – Трамваи, которые мы покупаем, на 80% состоят из запчастей российско-белорусских производителей. Это сейчас очень важно в связи с долгими сроками поставки товаров европейских производителей. Поэтому, пусть небольшое, но движение вперед есть. И мы надеемся, что в следующем году также продолжится обновление подвижного состава – и трамваев, и троллейбусов».

С историей самарского городского электрического транспорта посол Республики Беларусь ознакомился в музее «Трамвайно-троллейбусного управления». А затем гости проехались на электробусе белорусского производства. Напомним, что ранее он уже тестировался, курсируя до Южного города, а теперь закуплен для постоянной работы по маршруту. В скором времени будет окончательно решен вопрос по размещению и обслуживанию станций подзарядки – весной завершится документальная работа. В наличии 2 зарядные станции. Поэтому в перспективе представляются весьма реальными возможности для расширения парка электробусов. В планах – приобретение еще 4 единиц такой техники.

Удобство управления электробусом сегодня оценил Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко, сев за руль для поездки по территории депо.

«Белорусский электробус уже давно находится в Самаре, ведь машина была у нас на испытании. Мы знаем, каков электробус в эксплуатации. И жители его полюбили, – отметил Владимир Василенко. – В городе была создана хорошая база перевозок общественным электротранспортом, но, конечно, она нуждается в обновлении. Сегодня на уровне Российской Федерации нацелены на вкладывание денег в инфраструктуру, поэтому сейчас мы нарабатываем все эти предложения, касающиеся трамваев и электробусов. Приоритетом, конечно же, будут трамваи. В этом году закончим работу со всеми документами и рассчитываем на то, что поставка будет и в 2024 году».

Кроме того, объявлен конкурс на поставку 50 единиц автобусов для перевозок по муниципальным маршрутам, идет отбор предложений. Присутствует большая вероятность того, что Республика Беларусь также примет участие в этой закупке.

Помимо этого, Первый вице-мэр подчеркнул, что в ближайших планах – начать масштабный ремонт трамвайных путей; на данные цели выделяется порядка 140 миллионов рублей.

Фото: администрация Самары