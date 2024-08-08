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Самарскую область с рабочим визитом посетила председатель Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева

8 августа 2024 12:47
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Самарскую область с рабочим визитом посетила председатель Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева

7 августа Самарскую область с рабочим визитом посетила заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она ознакомилась с работой филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Самарской области, встретилась с ветеранами СВО и родственниками погибших участников спецоперации.


«Он соответствует самым высоким стандартам: очень просторно, современно, уютно. За год и два месяца он принял около 18 000 запросов на оказание помощи, из них почти 90% решено, по остальным специалисты ведут работу. Вопросы принимают как в филиале, так и по горячей линии», - написала по итогам визита в своем телеграм-канале Анна Цивилева.
Руководитель самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова подробно рассказала Анне Цивилевой о работе регионального учреждения. Она подчеркнула, что сотрудники руководствуются в своей работе принципами заботы и уважения к героям и членам их семей. Среди социальных координаторов многие являются ветеранами СВО. «Здесь каждый готов помочь по любому вопросу», - подчеркнула Наталья Полянскова.


Председатель Госфонда «Защитники Отечества» оценила домашнюю атмосферу в региональном фонде: здесь есть и детская комната, и творческая мастерская, представлена выставка картин самарских художников.
Заместителю Министра обороны России Анне Цивилевой представили разработки предприятий Самарской области по адаптации и реабилитации ветеранов боевых действий - инвалидов СВО. Например, аппаратно-программный комплекс ReviSide для восстановления эмоционального состояния при тревожно-депрессивных расстройствах с использованием метода биологической обратной связи, «умные» протезы, уникальные реабилитационные тренажеры: мультисенсорный тренажер пассивной реабилитации пациентов для восстановления двигательной активности нижних конечностей, тренажер активной реабилитации опорно-двигательного аппарата, разработанные учеными Самарского государственного медицинского университета.
Анна Цивилева также протестировала Ладу Весту с ручным управлением, которую предоставляют ветеранам СВО, получившим двойную ампутацию или прикованным к инвалидному креслу.
Поддержку Госфонду оказывает Правительство Самарской области. Наталья Полянскова подчеркнула: на следующий же день после назначения на пост главы региона Вячеслав Федорищев посетил Госфонд «Защитники Отечества».


«Вячеслав Андреевич предложил адаптировать президентскую программу «Время героев» под нашу Самарскую область. Сейчас более 50 человек могут выбрать по ней вариант трудоустройства. Несколько ветеранов уже возглавляют сельские поселения», - сообщила руководитель самарского филиала Госфонда.
Анна Цивилева подчеркнула, что поддержка военнослужащих остается примером сплочения и единения общества. «К работе подключились органы власти и общественные организации, бизнес. В объединении и грамотном взаимодействии государство можно организовывать масштабные и эффективные проекты. Подтверждение этому - фонд «Защитники Отечества», - подчеркнула глава Госфонда.
Председатель Государственного фонда поблагодарила руководство и работников самарского филиала за помощь ветеранам СВО и членам семей погибших.
Замминистра обороны рассказала о работе координационной межведомственной группы, которая поддерживает семьи, потерявшие близких военнослужащих. В нее входят представители министерства обороны, правоохранители и медики, уполномоченный по правам человека.
Также Анна Цивилева добавила, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов дал поручение разработать нормативные акты, которые позволят бойцам проходить реабилитацию рядом со своими семьями. «В таких условиях она проходит успешнее», - отметила Замминистра обороны.
Кроме того, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества сообщила, что сейчас создается структура для действующих военнослужащих – отделения военно-социального центра Минобороны для участников СВО, который будет работать как уже существующий Госфонд «Защитники Отечества» - в интересах бойцов. Такая структура будет создана во всех военных округах. В каждом филиале Госфонда «Защитники Отечества» будут сотрудники военно-социального центра. Это позволит организовать бесшовное взаимодействие между Минобороны России и фондом «Защитники Отечества» для обеспечения социальными гарантиями и мерами поддержки как действующих военнослужащих, так и тех, кто увольняется в запас.
Важная часть визита Анны Цивилевой – встреча с самарскими защитниками Отечества – ветеранами боевых действий.


«Для нас очень важна обратная связь от наших бойцов. От вас зависит, как мы будем выстраивать работу», - подчеркнула Председатель Госфонда «Защитники Отечества», обращаясь к участникам встречи, среди которых были самарские герои - ветераны СВО, члены хоккейных команд «Лада-Следж» и «ЦСК ВВС-Следж», члены областной команды ветеранов СВО по спортивному метанию ножа – победители всероссийских соревнований по следж-хоккею «Герои нашего времени» и всероссийских турниров по спортивному метанию ножа.
Анна Цивилева добавила, что в России продолжат поддерживать семьи защитников Отечества: «Ваши дети, жены и мамы хотят получить другую специальность или образование, трудоустроиться. И здесь государство им помогает, дает возможность бесплатного обучения, организует ярмарки вакансий».
Одна из таких ярмарок вакансий в сфере топливно-энергетического комплекса для участников и ветеранов специальной военной операции проходила в этот день здесь же, в Управляющем центре занятости населения на территории стадиона Самара Солидарность Арена.
В ходе общения Анна Цивилева также отметила, что в Самарской области реализуются проекты по увековечиванию исторической памяти. «Обязательно масштабируем их на всероссийский уровень, - подчеркнула во время встречи с ветеранами СВО замминистра обороны. - Есть повод гордиться своими предками: отцами, дедами и прадедами, а сейчас - и вами. На ваших примерах воспитывается молодежь. Это не только военные подвиги, но и чувство братства, взаимовыручки, понимания истинных ценностей человека».

Фото: пресс-служба Госфонда «Защитники Отечества»

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