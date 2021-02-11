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Самарскому Госпиталю передали рециркуляторы

11 февраля 2021 15:00
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Помощь медучреждению оказал депутат Государственной Думы Владимир Гутенев.

Владимир Гутенев посетил Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн. В связи с пандемией COVID-19, в конце 2020 года госпиталь был перепрофилирован в инфекционный и оказывает медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Депутат Госдумы встретился с сотрудниками и пациентами знаменитого медицинского учреждения, передал госпиталю 20 бактерицидных ультрафиолетовых воздухоочистителей. Для улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам и создания безопасных условий для работы медицинского персонала госпиталю передано оборудование Ульяновского конструкторского бюро приборостроения

«В условиях пандемии российские предприятия оборонно-промышленного комплекса смогли быстро переориентировать часть мощностей на производство продукции медицинского назначения», - отметил Владимир Гутенев. – Это отвечает стратегической задаче по диверсификации, поставленной руководством страны перед отечественным сектором ОПК.

Начальник Самарского областного клинического госпиталя Александр Каширин отметил, что в настоящий момент на базе медицинского учреждения развернут госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией на 240 коек. А ежегодное стационарное лечение в госпитале получали более 8 тысяч ветеранов войн. За 75 лет деятельности учреждения медицинская помощь была оказана более 318 тысячам ветеранов.

Депутат фракции «Единой России» Владимир Гутенев поблагодарил коллектив госпиталя за напряженную работу и вручил медицинским работникам благодарственные письма от Государственной Думы.

Еще одним подарком коллективу Самарского госпиталя стал набор для русского чаепития, включающий самовар и тульский пряник.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, председатель Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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Комментарии

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