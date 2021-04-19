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Выборы в Самарской области Список избирательных участков Самары

Самарский региональный оргкомитет зарегистрировал 11 участников предварительного голосования «Единой России»

19 апреля 2021 11:14
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Самарский региональный оргкомитет зарегистрировал 11 участников предварительного голосования «Единой России»
Число официально включившихся в борьбу за право стать кандидатами от партии на осенних выборах в Самарской области достигло 69 человек
 

Региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования «Единой России» в Самарской области на очередном заседании рассмотрел заявки жителей губернии, готовых принять участие в отборе кандидатов на сентябрьские выборы в Государственную Думу и Самарскую губернскую думу. Официальных участников внутрипартийного голосования стало больше на 11 человек — их уже 69.

Как отметил председатель оргкомитета, секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров, список потенциальных кандидатов партии в депутаты разного уровня становится всё более разнообразным.

«Мы видим, что активные и неравнодушные люди с большим интересом стремятся участвовать в предварительном голосовании. Это жители области самых разных возрастов, профессий — инженеры, рабочие, педагоги, врачи, военные, студенты, профсоюзные активисты, волонтеры. Отдельно отмечу, что большинство из них — не одиночки, они представляют на предварительном голосовании свои трудовые коллективы. Эти участники привлекают к процессу своих товарищей по заводу, вузу, школе, медучреждению, профсоюзной организации или волонтерскому объединению — и таким образом становятся мультипликаторами идей «Единой России» в самых широких массах людей», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отметил, что предварительное голосование является важным этапом развития для единороссов региона.

«Благодаря этому механизму мы находим новых людей, с яркими идеями, выдвигаем на передовые позиции тех, кто должен внести свой вклад в будущее нашего региона. Значение предстоящих осенних выборов трудно переоценить. Тем более сейчас, когда в соответствии с одобренными большинством жителей страны поправками в Конституцию роль депутатского корпуса серьезно возросла», — сказал председатель комитета.  

На заседании рассмотрели заявки десяти претендентов на право избираться в Самарскую губернскую думу от «Единой России». Среди них — действующие народные избранники Александр Живайкин, Николай Панченко, Андрей Коновалов, Владимир Субботин, Денис Волков и Алексей Степанов. О своей готовности поучаствовать в отборе кандидатов заявили тольяттинцы Любовь Скрипинская, Артур Пестов и Максим Васильев, а также уже являвшийся депутатом регионального парламента Виктор Кузнецов.

Оргкомитет одобрил все заявки единогласно. Присутствовавшие при принятии решений участники предварительного голосования поблагодарили Дмитрия Азарова и его коллег по комитету за оказанное доверие.

«Я уже около 10 лет представляю интересы жителей Кинельского округа в региональном парламенте, вместе с ними работал над предложениями в Стратегию лидерства, разработанную по инициативе губернатора. Очень многое удалось сделать и очень многое ещё впереди, нужно продолжать работу по воплощению в жизнь плана развития, созданного при участии большей части жителей региона», — сказал глава фракции «Единой России» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

С ним согласился коллега по фракции Николай Панченко: «Перед всеми жителями области поставлено много задач. Если жители губернии меня поддержат, готов и дальше активно работать вместе с другими депутатами».

Ещё одна заявка в оргкомитет поступила от действующего депутата Государственной Думы РФ от Самарской области, единоросса Владимира Гутенева. Его общим решением тоже зарегистрировали как участника предварительного голосования.

В состав организационного комитета предварительного голосования «Единой России», по итогам которого будут определены кандидаты партии на сентябрьских выборах в Государственную Думу и Самарскую губернскую думу, входят преимущественно общественники и волонтёры — в списке их больше половины. После регистрации на предварительный этап избирательной кампании его участники смогут вести агитацию и убеждать жителей региона отдать за них свои голоса. 

Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая 2021 года. Заявки на участие от потенциальных кандидатов оргкомитет принимает до 29 апреля.

По итогам голосования «Единая Россия» определит кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ и Самарской губернской думы. Выборы состоятся 19 сентября.

 

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