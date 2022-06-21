Самарский регион принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета

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21 июня 2022 года состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева. В совещании приняли участие представители всех субъектов Российской Федерации. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наш регион представил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Совещание началось с обсуждения реализации молодёжной политики в отношении формирования антинаркотической идеологии. Министр отметил, что эта задача многоплановая и требует скоординированных долгосрочных мер со стороны всех заинтересованных федеральных органов: «В прошлом году Министерством внутренних дел совместно с другими ведомствами проведено около четырёхсот тысяч мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к наркотикам. Развиваются новые формы профилактической деятельности, включая онлайн-конференции и вебинары с учащимися».

В Самарской области в рамках межведомственной комплексной оперативно–профилактической операции «Дети России» проводятся мероприятия, направленные на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни и формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и вовлечения молодежи в добровольческую деятельность (профилактические уроки, спортивные соревнования, игровые программы и др.).

В городском округе Чапаевск реализуется долгосрочный молодежный инновационный проект «Мой Выбор», цель которого – развитие добровольческого молодежного движения по профилактике употребления психоактивных веществ.

С целью формирования системного подхода к антинаркотической профилактике, пропаганды здорового образа жизни и знакомства обучающихся с основами интернет и финансовой безопасности в прошлом году запущен онлайн проект «Территория профилактики».

Одной из важных тем заседания Государственного антинаркотического комитета стала организация работы по сокращению уровня отравлений и смертности от потребления наркотических средств. Владимир Колокольцев сделал акцент на необходимости устранять сам источник опасности, наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещённых веществ.

Что касается Самарской области, за 5 месяцев 2022 года сотрудниками органов внутренних дел региона зарегистрировано 1868 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом – 1229. За этот период из незаконного оборота изъято 169,8 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (аналогичный период прошлого года – 126,5 кг).

Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майор полиции Иван Горбунов в своем докладе об активизации работы по пресечению незаконного распространения синтетических наркотиков отметил Самарскую область, где в марте этого года правоохранительными органами ликвидирована подпольная лаборатория по производству метадона. Изъято около 38 кг наркотика, более 80 кг прекурсоров, а также оборудование для производства наркотических средств.

Государственный антинаркотический комитет проанализировал итоги мониторинга наркоситуации в стране. Председатель напомнил, что в условиях ковидных ограничений отмечалось расширение внутреннего производства наркотических средств, а по мере их отмены – процесс восстановления маршрутов поставок наркотиков в Российскую Федерацию. «В прошлом году объём изъятых прекурсоров увеличился в 6,5 раза, а запрещённых веществ – более чем в полтора раза. Пресечено на 40% больше фактов контрабанды», – отметил Владимир Колокольцев. Результаты анализа наркоситуации и тенденции её развития вошли в доклад Президенту Российской Федерации.

Фото: МВД России