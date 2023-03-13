Самарский опыт по поддержке военнослужащих перенимают по всей стране

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Опытом по поддержке участников специальной военной операции и их семей, который за год накоплен в Самарской области, все активнее интересуются другие регионы России. Отрабатывать вопросы, которые волнуют бойцов и их семьи, быстро и неформально - такую задачу ставит губернатор Дмитрий Азаров. Он сам регулярно выезжает в зону СВО, проводит встречи с военнослужащими и их близкими.



По инициативе главы региона в Самарской области первой в стране разработана система социальных паспортов, доказавшая свою эффективность. Проект "Возвращение", уже действующий в губернии, получил высокую оценку Президента Владимира Путина и будет тиражироваться в других субъектах РФ.



На уходящей неделе как раз с целью перенять передовой опыт в области побывали депутаты Государственной думы и специалисты федеральных ведомств.



Сейчас в программе «Возвращение» появляется новый раздел, касающихся отпуска бойцов. За 14 дней у них должна быть возможность не только отдохнуть и провести как можно больше времени с родными и близкими, но и решить все насущные вопросы. Для этого военнослужащим обеспечат «зеленые коридоры» чтобы они, например, без задержек могли получить услуги в центрах «Мои документы», пройти диспансеризацию в поликлиниках, посетить культурные мероприятия. Эту тему губернатор обсуждал на встрече с Владимиром Гутеневым, который является одним из руководителей рабочей группы по теме СВО в Государственной думе. Парламентарий отметил: в регионе программа уже работает и весьма успешно, поэтому именно на Самарскую область в этом вопросе стоит равняться.



Дмитрий Азаров подчеркнул - бойцы и их близкие сами подсказывают новые направления работы. Например, жены военнослужащих на встрече с губернатором попросили, чтобы им предоставляли отпуск синхронно с мужьями. Пока не все работодатели готовы идти навстречу. Губернатор заверил, что этот вопрос будет проработан.



Поддержкой бойцов занимаются не только чиновники. На днях Общественная палата региона подвела итоги деятельности в 2022 году, большое внимание было уделено работе волонтерских объединений, инициативных групп. Также предложили увековечить память участников СВО. Губернатор отметил, что такую идею уже прорабатывают в Самаре. Подключатся и другие муниципалитеты. Дмитрий Азаров подчеркнул: важно, чтобы все нюансы - эскиз монументов, место установки и прочие - были проработаны с жителями.



Еще одна значимая тема, которая особенно ярко звучала на прошедшей неделе - поддержка самарских товаропроизводителей. Губернатор обсудил с депутатами Госдумы реализацию партийного проекта по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое». И снова наш опыт можно использовать как образец для подражания. В регионе есть проект по продвижению товаров и услуг местных производителей – «Самарский продукт. Сделано в Самарской области». 240 организаций, которые выпускают около 3 тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров, уже получили специальный знак. Он – и маркер качества, и инструмент для формирования так называемого потребительского патриотизма. Это не только продукты питания, но и одежда. Как отметили депутаты Госдумы Сергей Морозов и Мария Бутина: если хотите разобраться и понять, к чему всю страну приводить по теме импортозамещения, езжайте в Самару.



Впрочем, такие результаты достигаются не сами собой, а благодаря активности властей. Дмитрий Азаров и эту встречу использовал для защиты интересов предприятий родного региона: предложил депутатам проработать законодательную инициативу о том, чтобы службы такси в перспективе использовали только отечественные автомобили.



По его словам, в условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АВТОВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин.

Фото: департамент информационной политики СО