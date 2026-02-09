Фигурист Гуменник выступит под первым номером в короткой программе на ОИ-2026

Российский фигурист Петр Гуменник первым покажет свою короткую программу на Олимпийских играх-2026 в Италии.

Короткую программу покажут 10 февраля. Гуменник выйдет на лед в 20:38 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что у фигуриста возникли проблемы с выступлением с короткой программой. Ему не согласовали прокат под саундтрек из фильма "Парфюмер" из-за авторских прав. В итоге выступать он будет под произведение Waltz 1805 композитора Эдгара Акобяна, пишет Смотрим.

XXV зимние Олимпийские игры стартовали 6 февраля и продлятся до 22 февраля. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Приглашение для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили 13 российских спортсменов. Они примут участие в состязаниях в семи дисциплинах: лыжи и горные лыжи, конькобежный и саночный спорт, шорт-трек, фигурное катание и ски-альпинизм.