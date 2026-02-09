Вильфанд рассказал, когда ожидать прихода весны

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RG.RU рассказал, когда ожидать прихода весны.

Синоптик обратил внимание на то, что морозы ослабевают, и показателей температуры в минус 25 градусов по Цельсию уже не будет. Он указал, что температурные значения по ночам будут в пределах минус 14-16 градусов, а днем — в районе 10 градусов. К середине месяца, согласно прогнозу эксперта, придет оттепель, и даже можно ожидать плюсовые показатели температуры.

Что касается прихода весны, то, как заметил Вильфанд, март в наших широтах является зимним месяцем, и возможны как периоды похолодания, так и снег, а стабильное потепление бывает ближе к апрелю.