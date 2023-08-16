Самарский губернатор  принял участие в подготовке  Госсовета по  развитию общественного транспорта

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В среду, 16 августа, Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в семинаре-совещании, который проходит в Москве в преддверии заседания Президиума Государственного Cовета по вопросу развития общественного транспорта в РФ.

В ходе таких семинаров, которые проводятся в формате «мозговых штурмов», руководство Администрации Президента, министерств и ведомств, общественных институтов, а также ряд губернаторов ключевых регионов готовят свои предложения для итогового заседания.

Дмитрию Азарову, который является членом Президиума Госсовета РФ, во время семинара-совещания было доверено возглавить работу одной из групп в формате круглого стола - по вопросу транспортной инфраструктуры и механизмов ее развития. В конце дня Глава региона выступил с докладом, обобщающим предложения, наработанные участниками круглого стола.

Обсуждались вопросы, связанные с состоянием инфраструктуры, используемой для организации перевозок общественным транспортом, проблемы, сдерживающие ее развитие, и пути их решения.

Как подчеркнул Губернатор, тема заседания Президиума Госсовета очень актуальна, она соответствует запросу жителей всех регионов страны. Вопрос общественных перевозок выходит на первые позиции, что подтверждается социологическими опросами, которые проводятся в регионах.

«Мы видим, что по мере развития инфраструктуры, повышения трудовой мобильности, увеличения турпотока и внутреннего туризма в Самарской области формируется колоссальный запрос по развитию общественного транспорта. Аналогичные данные есть и у наших коллег из регионов, поэтому актуальность выбранной тематики не вызывает никаких вопросов, совершенно точно попадаем в запрос, который есть от граждан страны, от жителей того или иного региона», - привел пример Дмитрий Азаров.

Глава региона обратил особое внимание на то, что благодаря реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, была очень серьезно укреплена социальная инфраструктура, многое за последние годы сделано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ближайшие годы, основываясь на запросе граждан, необходимо акцентировать внимание на развитии инфраструктуры общественного транспорта.

«Мы создали инфраструктуру для автобусных перевозок, для автомобильных перевозок, перевозок автомобильным транспортом. Мы обязаны подумать над созданием такой же инфраструктуры, ее развитием на государственном уровне для легкого рельсового транспорта, троллейбусов, электробусов. Над этими направлениями работает наш круглый стол, мы сформулировали целый ряд предложений, в том числе, о наделении дополнительными полномочиями субъектов Российской Федерации», - отметил Глава региона.

Как перспективный в городах рассматривается электрический рельсовый транспорт, однако процент износа этой инфраструктуры по регионам довольно высок. «Мы провели анализ, например, износа сетей, обеспечивающих работу городского электрического транспорта. И наш анализ показывает, что износ достаточно высок, он по разным показателям - и подстанции, и контактная сеть, и состояние рельсов, - составляет от 60 до 80 процентов. И если мы не создадим условий для развития, поддержания инфраструктуры, говорить о качественном обеспечении общественных перевозок просто не приходится», - пояснил Глава региона.

Обновлению инфраструктуры общественного транспорта может способствовать программа «Мобильный город». «Мы отмечаем успехи проекта «Мобильный город», который позволяет привлекать частные инвестиции для обновления инфраструктуры и подвижного состава городского электрического транспорта», - сообщил Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил Президента страны и федеральное Правительство за поддержку регионов. Он рассказал в качестве примера, что в этом году благодаря поддержке Правительства Российской Федерации, специальному казначейскому кредиту Самарская область приобретает 309 новых автобусов, еще 108 автобусов, а также 12 трамваев - благодаря федеральному гранту за эффективное региональное управление.

«По инфраструктуре электрического транспорта, с учетом ее износа, больших расходов на капитальный ремонт, контактной сети, самих рельсов, на мой взгляд, нужны аналогичные программы. Подчеркну: есть проект «Мобильный город», который позволяет получить 30% гранта из федерального бюджета и привлечь частные инвестиции. Очень хороший проект, мы предлагаем его масштабировать по всем регионам страны», - отметил Глава региона.

В частности, в Самаре комплексное обновление электрического транспорта требует инвестиций на сумму более 18 млрд рублей, притом что 70% средств нужно потратить не на обновление самого транспорта, а на обновление инфраструктуры. «И вот такое соотношение – 70% на 30%, 60% на 40% – примерно по всем регионам страны, - пояснил Дмитрий Азаров. - Очень надеюсь, что такое внимание, как в последние годы было к автомобильным дорогам, сейчас будет перенесено и на инфраструктуру электрического транспорта».

По итогам работы круглого стола, который проводил Дмитрий Азаров, Глава региона выступил с докладом, представив ряд предложений от регионов в адрес Правительства РФ по различным вопросам развития транспортной инфраструктуры. Эти инициативы будут учтены при подготовке предстоящего заседания Государственного Совета РФ под председательством Президента Владимира Путина.

В числе предложений, обсуждаемых в ходе круглого стола, также предложения в сфере градостроительной политики, дополнительные механизмы по привлечению средств частных инвесторов, закрепление дополнительных лимитов по бюджетным кредитам, инфраструктурным бюджетным кредитам для регионов, актуализация комплексного плана модернизации магистральной сети.

Фото: Дмитрий Бурлаков