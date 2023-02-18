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Самарские волонтёры поздравят ветеранов Снежного с Днём защитника Отчества и возьмут над ними шефство

18 февраля 2023 12:41
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Самарские волонтёры поздравят ветеранов Снежного с Днём защитника Отчества и возьмут над ними шефство

С такой инициативой вышли активисты «Молодой Гвардии Единой России» на встрече секретаря регионального отделения партии Дмитрия Азарова с молодёжными и волонтёрскими объединениями региона 7 февраля.

Штаб МГЕР вышел с предложением окружить заботой и ветеранов в подшефном городе ДНР - Снежное. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров эту инициативу поддержал.

Первый грузовой автомобиль с подарками  для ветеранов Снежного выехал из Самары. В составе груза: термокружки, чай, сладости с самарской атрибутикой. Груз сопровождают волонтёры Самарского реготделения партии "Единая Россия".

В течение нескольких дней пребывания в ДНР они поздравят с 23 февраля фронтовиков-участников Великой Отечественной войны из города Снежное, пообщаются с его семьёй и постараются помочь в решение бытовых проблем.

В самарском регионе под патронажем депутатов-единороссов и активистов «Молодой Гвардии» - более 200 ветеранов. Волонтёры помогают ветеранам с уборкой квартир, на придомовой территории в частном секторе, а также поздравляют с праздниками.

 

Теги: Единая Россия

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