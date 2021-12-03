Самарские волонтеры пополнили банк крови

60

Акция «Волонтеры-доноры» по сдаче крови проходит по всей стране и приурочена ко дню рождения партии «Единая Россия» и Международному дню волонтера.

Как стать донором? Главное - желание, возраст 18 лет или чуть старше, надо быть здоровым, иметь российское гражданство. Об этом узнали добровольцы партийного центра «Единой России» и активисты «Молодой гвардии», которые утром 3 декабря пришли сдать кровь на Областную станцию переливания крови. Из-за ограничений донация проходит группами по 15 человек. После регистрации и общих анализов крови, первая группа волонтеров приступила к сдаче крови.

За одну процедуру сдается 450 мл крови, после анализов остается 380 мл. Одна донация может спасти жизнь не одному, а нескольким людям, потому что будет использована и плазма, и эритроциты, и тромбоциты, об этом рассказал волонтерам директор ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Сергей Кузнецов.

Чем больше распространена группа крови человека в популяции, тем больше в ней есть необходимость. У нас, в европейской части России, сама распространенная гриппа крови – вторая положительная. И ее тоже не хватает. С одной стороны -активировать доноров проще, потому что их больше. Но иногда складывается таким образом, что в кризисных ситуациях потребности в крови возрастают в разы, пояснил руководитель областной станции переливания крови.

К 12 часам дня банк крови в Самарской области пополнился на 11 с лишним литров крови. 30 добровольцев партийного центра «Единой России» уже стали донорами, многие из них здесь не в первый раз. Остальные – ждут своей очереди. Во второй половине дня на станцию переливания крови прибудут новые доноры – депутаты регионального заксобрания и внутригородских районов Самары.

«Кровь – это такая субстанция, без нее, к сожалению, на сегодняшний день современная медицина не справляется, с одной стороны. С другой стороны – нет заменителя для нее. Только человек может отдать кровь другому человеку», - подчеркнул директор ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Сергей Кузнецов.

Подарок от Самарской Областной станции переливания крови самарским волонтерам-донорам - бесплатный анализ крови на антитела, чтобы подтвердить наличие иммунитета и высокую сопротивляемость к COVID-19.

«Все ребята прошли вакцинацию, но всегда интересно знать о состоянии своего иммунитета», - отметили участники акции «Волонтеры-доноры».

Напомним. в свой день рождения партия «Единая Россия» запустила акцию «Волонтеры-доноры» по сдаче крови. В акции принимают участие добровольцы, сторонники молодежных движений и депутаты-единороссы, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"