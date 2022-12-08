Самарские школьники шьют тактические носилки для медиков и бойцов СВО

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Теперь тактические носилки "Фома-180" ребята из образовательного центра "Южный город" начнут шить на новом профессиональном оборудовании. Неделю назад восьмиклассница Настя Белозерова и директор школы Владимир Кильдюшкин обратились в «Единую Россию» с просьбой помочь общественной мастерской с машинкой.

Настя самой первой в школе откликнулась на предложение помогать российской Армии, принимает активное участие в пошиве носилок и обучении новых участников проекта. Первая партия сшитых учениками, родителями и педагогами носилок уже передана мобилизованным на военную службу. Тактические носилки «ФОМА-180» помимо своего прямого назначения - спасения раненых с поля боя, могут использоваться для переноски грузов до 500 кг и как гамаки для отдыха бойцов.

Сегодня волонтёры Самарского регионального отделения партии передали профессиональные швейные машинки Насте и её единомышленникам.

«Рада, что появились ещё новые промышленные машинки, у нас теперь производство будет намного быстрее. Такие носилки, примерно, я сделаю за минут 20», - поделилась ученица школы ОЦ "Южный город" Анастасия Белозерова.

«Когда начали реализовать проект, мы поняли, что те мощности, которые есть у нас в швейной мастерской, недостаточные. Сейчас у нас мощность производства значительно вырастет. Количество учеников, родителей, педагогов, которые своими руками непосредственно участвуют в проекте, у нас превысило 100 человек. И уже в очередь выстраивались, записывались по графику для того, чтобы прийти и поучаствовать», - рассказал директор школы Владимир Кильдюшкин, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия».

Отметим, что самарские школьники уже сшили и отправили участникам СВО порядка 20 носилок. К отправке готовы еще 11.

Первая партия продукции, сделанная при помощи нового оборудования, в ближайшее время будет отправлена вместе с гуманитарным грузом «Единой России» для бойцов СВО и снабжения госпиталей, сообшает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"