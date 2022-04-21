Самарские единороссы присоединились к донорской акции

129

Депутаты, активисты партии, волонтеры и жители региона безвозмездно сдают кровь тем самым спасают и продлевают человеческие жизни.

Акция приурочена к одному из важнейших социальных праздников – Национальному дню донора, который отмечается в России 20 апреля. По всей стране депутаты, волонтеры и активисты сдают кровь, а полученные деньги направляются на специальный счет для сбора средств жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Депутат Госдумы Владимир Гутенев принял участие в донорской акции во время рабочей поездки в Самарскую область.

«Донорство - благородное дело помощи! Кровь нужна всегда, от ее наличия зависит спасение чьей-то жизни. Радует, что большинство сотрудников предприятий становятся донорами не ради льгот, а из благих намерений. Спасибо за спасенные жизни! И благодарю каждого за отзывчивость и активную жизненную позицию!», - сказал Владимир Гутенев.

К акции присоединились депутаты Самарской Губернской Думы. Среди них - заместитель Председателя Самарской Губернской Думы Александр Милеев.

«Я уже не в первый раз сдаю донорскую кровь и это уже стало для меня доброй традицией. Вот и сегодня я не мог остаться в стороне. Вся процедура занимает не больше часа. Сдать кровь может любой желающий», - рассказал депутат.

Акцию поддержала и председатель комитета по науке и образованию, депутат Самарской Губернской Думы Светлана Ильина. Она посетила Самарскую областную станцию переливания крови и сдала 450 мл крови. Полученные средства Светлана направила в Фонд поддержки пострадавшим жителям Донбасса.

«Верю, что мой вклад поможет кому-то выздороветь. Всю эту «донорскую неделю» проходит акция #МыВместе. Студенты, активисты, депутаты и неравнодушные граждане приходят и сдают свою кровь. Любой желающий может сдать кровь на станции переливания крови. Это, между прочим, замечательный повод проверить своё здоровье. Перед тем, как сдать донорскую кровь, нужно пройти обследование специалистов и сдать анализы, которые готовятся в течение 15 минут. А в это время можно попить горячий чай. Все доноры получают денежную компенсацию и справку на два законных выходных дня. Полученные средства, а также добавив ещё от себя я направила в Фонд поддержки пострадавшим жителям Донбасса», - рассказала Светлана Ильина.

Депутат областного парламента Роман Балтер отметил, что у каждого человека есть шанс не просто совершить героический поступок, а реально спасти жизнь человека. Для этого важно лишь желание помочь.

«Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных социальных праздников - Национальный день донора. Этот День посвящен, в первую очередь, самим донорам - людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот день посвящен также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты», - сказал депутат.

К акции также присоединились и местные отделения партии «Единая Россия». Например, в Железнодорожном районе Самара секретарь первичного отделения Дарья Каюткина сдала кровь уже второй раз в этом году. Донором она является с 2011 года.

Напомним, 11 апреля активисты «Молодой Гвардии Единой России» дали в Самаре старт «донорской неделе». Только в первый день в акции приняли участие 20 волонтеров, сдав 9 литров крови. Акция проходит не только накануне Дня донора, активисты «Молодой гвардии» сдают кровь в таких объемах практически каждый месяц.