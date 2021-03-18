Самарские единороссы помогут молодым крымским депутатам получить новые знания

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Накануне седьмой годовщины возвращения полуострова в состав России они провели телемост с крымчанами, пригласив коллег на образовательный форум в Самару.

Инициатором телемоста стал руководитель проекта «Школа муниципального депутата» Максим Кануев.Он напомнил, что именно 16 марта семь лет назад состоялся референдум, который и стал отправной точкой для признания независимости республики Крым и Севастополя. В телемосте приняли участие молодые депутаты ряда муниципалитетов полуострова, а также их самарские коллеги.

Уже сейчас можно подводить итоги и делиться интересными практиками, считает председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по вопросам здравоохранения Анна Рубель. Депутат Белогорского горсовета Роман Тимошенко рассказал о личном участии в «Крымской весне», а зампредседателя комитета Госсовета по социальной политике и делам ветеранов Рэм Киселев —о своем политическом становлении как депутата и политика.

Зам председателя комитета Госсовета по имущественным и земельным отношениям Наталья Яцышина – депутату всего 23 года – перечислила возможности, которые открылись для молодежи полуострова после «Крымской весны»: бесплатное образование стало доступным, увеличилось количество мест в детских садах и «на бюджете» в вузах. Заработали молодежные и студенческие организации, инициативные крымчане дали старт развитию института молодежной политики в регионе.

Крымские политики отметили, что после воссоединения с Россией на полуострове стало намного спокойнее, люди получили веру в стабильность жизненного уклада и гарантии безопасности.

Слушатели «Школы муниципального депутата», большинство из которых — молодые народные избранники, добровольцы, общественники, поделились опытом волонтерской работы с крымскими коллегами. Депутат фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Вера Попова пригласила коллег посетить Самару, прогуляться по Крымской площади и принять участие в молодежном форуме «Иволга».

Отметим, что 18 марта Президент России Владимир Путин планирует провести совещание в формате видеомоста с общественными деятелями Крыма по социально-экономическому развитию полуострова.

Напомним, что по итогам референдума в республике Крым в 2014 году она вошла в состав России. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.