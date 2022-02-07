Самарские единороссы помогают в борьбе со снегом

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Эта зима в регионе стала одной из самых снежных за последние годы. Снегопад засыпал все населенные пункты, за несколько дней выпала месячная норма осадков. На помощь приходят волонтёры и активисты партии «Единая Россия».

Руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Александр Живайкин вместе с однопартийцами вышел на уборку снега. Единороссы помогли расчистить снег перед поликлиникой №6 Советского района.

«Регион засыпало снегом! Давно такого не видел! Друзья! Предлагаю всем, кто может, выйти в собственные дворы и помочь с уборкой снега. Рядом с каждым из нас живут люди, кому это занятие уже не под силу, так давайте им поможем! Уверен, если каждый из нас позовет родных, соседей, и час поработает на уборке – ходить и ездить станет гораздо проще! Мы уже очистили несколько дворов в Советском районе, в первую очередь убрали снег от подъездов жилых домов, чтобы люди после работы не прыгали по сугробам, а спокойно могли пройти к домам. Почистили и улицу, чтобы можно было проехать», - написал в своих социальных сетях Александр Живайкин.

К борьбе со снегопадом подключились и единороссы Сергиевского района. Они организовали субботник по уборке снеговых заносов и за 40 минут в центре Сергиевска были расчищены детская площадка, территории, где расположены памятники и обелиски. Особое внимание было уделено подходам к жилым домам ветеранов.

«В каждом населенном пункте Сергиевского района после сильных снегопадов волонтеры помогают пожилым людям расчистить дворы и дорожки к хозяйственным постройкам, магазинам, социальным объектам. Люди благодарят добровольцев. В течение недели уборка снега будет проходить повсеместно. Будем следить за погодными условиями и прогнозами метеорологов», - отметил секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Анатолий Екамасов.

На территории Челно-Вершинского района активисты ЕР из Дома молодежных организаций на прошедшей неделе побывали в гостях у ветерана труда - Кувшинова Виктора Ивановича. Ему в этом году исполнится 94 года, но он активно общается с ребятами и делится с ними воспоминаниями о своей жизни в период Великой Отечественной войны. Ребята убрали скопившийся снег во дворе, расчистили дорожки от проезжей части к дому и гаражу.

Волонтеры в Обшаровке очистили от снега дворовые постройки у ветерана ВОВ, одной из долгожителей - Долотовой Анны Петровны. В прошлом году ей исполнилось 100 лет.

Волонтеры школы села Самовольно-Ивановка и депутат ЕР сельского поселения Летниково Павел Макеев навестили единственную жительницу блокадного города, которая живет в Алексеевском районе - Нину Федоровну Чеснокову и помогли ей расчистить двор.

«Нина Федоровна, несмотря на все испытания судьбой, очень добрая и оптимистичная женщина! Всегда рассказывает много интересных историй из своей жизни ребятам и с удовольствием отвечает на все их вопросы», - рассказал депутат.

Снег во дворах ветеранов и на подходах к социальным объектам убирают и в Кинеле, Сызрани, Новокуйбышевске, Похвистнево, в сельских поселениях Сызранского, Челно-Вершинского, Богатовского и Кинельского районов.

Напомним, что коммунальные службы городов и сел Самарской области ведут активную кампанию по уборке снега практически в круглосуточном режиме. Уборка снега по-прежнему остается приоритетной задачей для многих муниципалитетов. Волонтёры и активисты партии «Единая Россия» готовы прийти на помощь в борьбе с последствиями стихии во всех районах области, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"