Самарские активисты проекта «Безопасные дороги» приняли участие в онлайн-олимпиаде для школьников

179

Мероприятие направлено на повышение дорожной грамотности учащихся средних учебных заведений и проводится уже в шестой раз. В этом году проведение олимпиады осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять участие в ней можно до 26 октября — бесплатно и в удобное время. Задания подготовлены для школьников с 1 по 9 класс. Олимпиада является частью стратегии по обеспечению комплексной безопасности детей в стране. Главная задача — сформировать у школьников устойчивые навыки безопасного поведения на дорогах. Олимпиада направлена на формирование культуры безопасного поведения на дорогах, закрепление теоретических знаний на практике и повышение общей грамотности в области дорожной безопасности.

30 декабря в МБОУ «Школа № 177 с кадетскими классами» прошел урок «Привет олимпиаде», во время которого ученики выполняли олимпиадные задания. Поучаствовать в проверке знаний по безопасности дорожного движения в кадетскую школу приехали и активисты партийного проекта «Безопасные дороги». Координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов выразил уверенность, что олимпиада один из важных шагов в повышении безопасности дорожного движения и будет способствовать формированию ответственного отношения к ПДД среди школьников: «С каждым годом автомобильный трафик становится больше. Поэтому очень важно водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения и уважать друг друга на дорогах. Олимпиада поможет детям не только знать, но и применять правила дорожного движения на дорогах. Это будет способствовать уменьшению количества ДТП с участием пешеходов, и детей в частности».

Каждое задание олимпиады озвучено и оформлено в виде коротких ситуаций из жизни. Ребятам предлагают подумать, как правильно действовать на дороге, что делать на велосипеде, как вести себя во дворе, в автобусе или на пешеходном переходе. В интерактивной форме дети не только узнают правила, но и запоминают их в контексте — а значит, смогут применить в реальной жизни.

Юлия Бикмурзина, старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления МВД России по г. Самаре: «Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе посещают образовательные учреждения, где проводят профилактические беседы, викторины, акции для того, чтобы ребенок мог правильно оценить дорожную ситуацию и знал правила дорожного движения. Но порой обычной лекционной беседы недостаточно, и очень радостно, что сейчас появилась такая возможность проходить онлайн-олимпиады».

Для Самарской области профилактика детского травматизма - важная задача. В целях повышения безопасности всех участников дорожного движения в регионе реализуется комплекс мероприятий на аварийно-опасных участках автодорог. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в нормативное состояние приведут 152 км дорог регионального значения и 19 км улично-дорожной сети в Самаре. Например, в г.о. Самара около 2го корпуса школы №177 отремонтирована улица Тамбовская от улицы Восстания до Новокуйбышевского шоссе. На участке полностью заменили дорожное полотно.

В целом в 2025 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 170 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Обеспечение качественного и безопасного проезда к школам, детским садам и другим учреждениям образования – приоритетная задача нацпроекта, которая находится на особом контроле у руководства региона, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"