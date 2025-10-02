Я нашел ошибку
Главные новости:
В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +13, +15°С.
3 октября в регине без осадков, до +15°С
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Сочи состоялся Кубок России по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены Самарской области стали призерами Кубка России по универсальному бою
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Самарские активисты проекта «Безопасные дороги» приняли участие в онлайн-олимпиаде для школьников

2 октября 2025 14:14
179
Неделю назад на платформе «Учи.ру» стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».

Мероприятие направлено на повышение дорожной грамотности учащихся средних учебных заведений и проводится уже в шестой раз. В этом году проведение олимпиады осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».  Принять участие в ней можно до 26 октября — бесплатно и в удобное время. Задания подготовлены для школьников с 1 по 9 класс. Олимпиада является частью стратегии по обеспечению комплексной безопасности детей в стране. Главная задача — сформировать у школьников устойчивые навыки безопасного поведения на дорогах. Олимпиада направлена на формирование культуры безопасного поведения на дорогах, закрепление теоретических знаний на практике и повышение общей грамотности в области дорожной безопасности.

30 декабря в МБОУ «Школа № 177 с кадетскими классами» прошел урок «Привет олимпиаде», во время которого ученики выполняли олимпиадные задания. Поучаствовать в проверке знаний по безопасности дорожного движения в кадетскую школу приехали и активисты партийного проекта «Безопасные дороги». Координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов выразил уверенность, что олимпиада один из важных шагов в повышении безопасности дорожного движения и будет способствовать формированию ответственного отношения к ПДД среди школьников: «С каждым годом автомобильный трафик становится больше. Поэтому очень важно водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения и уважать друг друга на дорогах. Олимпиада поможет детям не только знать, но и применять правила дорожного движения на дорогах. Это будет способствовать уменьшению количества ДТП с участием пешеходов, и детей в частности».

Каждое задание олимпиады озвучено и оформлено в виде коротких ситуаций из жизни. Ребятам предлагают подумать, как правильно действовать на дороге, что делать на велосипеде, как вести себя во дворе, в автобусе или на пешеходном переходе. В интерактивной форме дети не только узнают правила, но и запоминают их в контексте — а значит, смогут применить в реальной жизни.

Юлия Бикмурзина, старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления МВД России по г. Самаре: «Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе посещают образовательные учреждения, где проводят профилактические беседы, викторины, акции для того, чтобы ребенок мог правильно оценить дорожную ситуацию и знал правила дорожного движения. Но порой обычной лекционной беседы недостаточно, и очень радостно, что сейчас появилась такая возможность проходить онлайн-олимпиады».

Для Самарской области профилактика детского травматизма - важная задача. В целях повышения безопасности всех участников дорожного движения в регионе реализуется комплекс мероприятий на аварийно-опасных участках автодорог. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в нормативное состояние приведут 152 км дорог регионального значения и 19 км улично-дорожной сети в Самаре. Например, в г.о. Самара около 2го корпуса школы №177 отремонтирована улица Тамбовская от улицы Восстания до Новокуйбышевского шоссе. На участке полностью заменили дорожное полотно.

В целом в 2025 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 170 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Обеспечение качественного и безопасного проезда к школам, детским садам и другим учреждениям образования – приоритетная задача нацпроекта, которая находится на особом контроле у руководства региона, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

