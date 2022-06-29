Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень»

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Тольяттинский технопарк «Жигулевская долина» будет сотрудничать с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», объединяющим 90 резидентов из 15 стран. Соответствующее соглашение подписано в ходе работы в Республике Беларусь делегации Самарской области, возглавляемой Губернатором Дмитрием Азаровым.



Одни из ключевых задач визита делегации Самарской области в Беларусь - представление инвестиционного потенциала региона, привлечение новых партнеров, расширение сотрудничества в сфере широкого спектра производств и научно-технических разработок, в том числе с целью импортозамещения. На решение этих задач направлено соглашение, заключенное между тольяттинским технопарком «Жигулевская долина» и китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень» в ходе визита делегации Самарской области.

Индустриальный парк «Великий камень» – особая экономическая зона площадью 112,5 кв. км, расположенная в 25 км от Минска в близости от международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва. В парке зарегистрированы 90 резидентов из 15 стран – Республика Беларусь, Китайская Народная Республика, Россия, Германия, Израиль, США, Сингапур и другие. Общий объем инвестиций – 1,24 млрд долларов. Количество рабочих мест резидентов – более 2000 человек.



Главная цель проекта «Великий камень» – развитие высокотехнологичных производств, трансфер инноваций и производство продукции, которая будет востребована на мировых рынках. Стартапам площадка предоставляется на льготных условиях. В индустриальном парке реализуются проекты в таких сферах как электроника и телекоммуникации, машиностроение, тонкая химия и фармацевтика, биотехнологии и новые материалы, научно-исследовательские разработки, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных. В парке открыт китайско-белорусский инновационный центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений. Парк «Великий камень» неоднократно отмечался европейскими и международными экспертами, признавался одним из самых быстрорастущих индустриальных парков.



«Итогом нашего взаимодействия с крупнейшим индустриальным парком Беларуси стало заключение соглашения о взаимной работе. Модель, связанная с совместными инвестициями белорусских и китайских партнеров в совместный технопарк, представляет для нас особый интерес, как и новые механизмы управления. Налаживание международных кооперационных связей технопарками Самарской области – наша плановая работа, которую мы осуществляем в рамках выполнения задач, поставленных Губернатором Дмитрием Азаровым. И это очередное соглашение, очередной партнер, с которым мы будем выстраивать плотную работу в интересах наших резидентов и экономики региона», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Соглашение о сотрудничестве технопарка «Жигулевская долина» с индустриальным парком «Великий камень» предусматривает взаимодействие управляющих компаний двух площадок и их резидентов в области развития высокотехнологического предпринимательства, инновационной деятельности, применения научных достижений в производстве. Запланировано организовать сотрудничество компаний различного профиля – резидентов технопарков двух стран. В частности, по направлению дорожно-строительной техники, производства автокомпонентов и разработок в автомобилестроении, фармацевтике, изготовлении промышленного оборудования и медицинской техники, IT и высоких технологий.



«Целый ряд резидентов, которые работают в сфере высоких технологий, могут быть полезны экономике нашей страны и Самарской области, особенно в сегодняшних условиях. Мы провели переговоры по поводу дополнительной работы в этом направлении. Это могут быть поставки продукции на начальном этапе, локализация ряда проектов в нашем технопарке «Жигулевская долина» и особой экономической зоне «Тольятти», - считает руководитель министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.



Технопарк «Жигулевская долина» - одна из ведущих инвестиционных площадок Самарской области. На одной площадке объединены все инструменты для развития высокотехнологичных проектов и инновационных стартапов. Партнерами технопарка являются крупнейшие предприятия региона, ведущие вузы и научно-исследовательские центры Самарской области, Москвы и Санкт-Петербурга, финансовые структуры, институты развития и поддержки предпринимательства, международные компании, технопарки России и зарубежья. Сегодня более 260 компаний уже реализуют свои проекты в «Жигулевской долине». В апреле 2022 года «Жигулевская долина» в очередной раз подтвердила свою эффективность, став лауреатом премии Skolkovo Regions Awards и войдя в первую тройку региональных операторов «Сколково».



По словам Дмитрия Богданова, администрация индустриального парка «Великий камень» и его резиденты проявили большой интерес к работе «Жигулевской долины» и реализуемых на его площадке проектам.



«Коллеги из индустриального парка «Великий камень» проявили интерес к разработкам резидентов «Жигулевской долины», среди которых много инновационных, инжинирингованных и IT – компаний. Более того, мы уже состыковали ряд наших резидентов и резидентов технопарка «Великий камень» по целому ряду направлений. Мы видим, что во взаимной работе много точек пересечений и взаимный интерес, - считает Дмитрий Богданов, - Условия работы для инвесторов, которые мы создали в «Жигулевской долине» и особой экономической зоне «Тольятти», сопоставимы и примерно находятся на одном уровне развития с тем, что есть в парке «Великий камень».



Директор ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» – управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко подчеркнул, что кооперация инновационной инфраструктуры Республики Беларусь и Самарской области направлены на повышение технологической и экономической эффективности инновационных проектов.



«С индустриальным парком «Великий камень» мы были на связи задолго до подписания соглашения о партнерстве. К этому соглашению одновременно сформирована и подписана дорожная карта. И мы ясно понимаем, какие компании и проекты мы вовлекаем во взаимодействие на межгосударственном уровне», - отметил Александр Сергиенко.

Фото : Светлана Осьмачкина