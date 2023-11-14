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Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается автопром, в частности, производство автокомпонентов.
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Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Республикой Беларусь

14 ноября 2023 16:02
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Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается автопром, в частности, производство автокомпонентов.

В вторник, 14 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с представителями Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле.

В декабре планируется пленарное заседание Союзного парламента, на котором будут обсуждаться вопросы сотрудничества субъектов РФ с Белоруссией, в том числе с Самарской областью как одним из наиболее перспективно развивающихся регионов РФ. В ходе сегодняшней встречи обсуждался круг вопросов, связанных с укреплением делового сотрудничества региона и Республики.

Республика Беларусь является стратегическим партнером Самарской области. По итогам первого полугодия внешнеторговый оборот между нашей губернией и союзным государством вырос в 2,6 раза. В течение 2023 года состоялось множество совместных мероприятий.

«Развивается взаимовыгодное сотрудничество. В прошлом году мы встретились с Президентом Республики Александром Григорьевичем Лукашенко. Это мероприятие стало определяющим для того роста сотрудничества, который мы сейчас фиксируем», - констатировал Дмитрий Азаров.

В частности, продолжается сотрудничество в сельскохозяйственной, транспортной отраслях. Особое внимание уделяется совместной работе в научно-образовательной сфере: самарские и белорусские вузы выстраивают тесное взаимодействие, в том числе на базе НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». «По итогам прошедших встреч договорились о расширении сотрудничества в торгово-экономической сфере, науке и образовании, культуре и туризме, инновационной деятельности. Также с 18 ноября между Самарой и Минском возобновят регулярное авиасообщение. Постоянно прорабатываем вопросы увеличения туристического потока», - сообщил глава региона.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле Сергей Митин отметил: «Часть направлений сотрудничества напрямую связана с бытом жителей Самарской области. Например, реализуется огромный социально значимый проект по замене лифтов. Такого не было ни в одном субъекте нашей страны. Всего Могилевский завод заменит около полутора тысяч устройств, отремонтирует старые. В регионе реализуется проект по обновлению транспорта. Эти проекты направлены на улучшение жизни граждан».

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается автопром, в частности, производство автокомпонентов. Среди потенциальных проектов: программа совместной разработки коробки передач для легковых автомобилей обеих стран.

Губернатор анонсировал, что в рамках международной выставки "Россия", которая проходит в эти дни в Москве на ВДНХ, планируется серия встреч между представителями министерств и бизнес-сообщества нашей губернии и Республики Беларусь. «Приглашаем белорусских инвесторов и бизнесменов в наш регион для дальнейшей совместной работы», - сказал глава Самарской области, добавив, что в регионе планируется создание транспортно-логистического хаба, строится мостовой переход через Волгу с трассой в обход Тольятти в рамках международного маршрута "Европа-Западный Китай". Это создаст возможности для открытия логистических центров предприятий, например, поставки белорусских товаров в Среднюю Азию, Китай, Индию, добавил глава региона.

Член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по промышленности и торговле, член комиссии Владимир Плякин отметил, что сотрудничество между Россией и Республикой Беларусь особенно важно на фоне санкционного давления западных стран на наши государства.

Сергей Митин поблагодарил губернатора за радушный прием на самарской земле и подчеркнул: регион по итогам текущего периода с большой вероятностью войдет в десятку субъектов РФ, которые вносят наибольший вклад в торговый оборот между странами. Он также отметил заинтересованность руководства Самарской области по выстраиванию взаимовыгодных отношений с Республикой Беларусь и грамотную проработку регионом инициатив. Прикладные программы, в частности, как предложенная губернатором разработка коробки передач для легковых автомобилей обеих стран, будут способствовать эффективности реализации Союзных программ, которые существуют в рамках Союзного государства.

После встречи с губернатором комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле продолжила работу в Самаре.

 

Фото предоставлено пресс-службой Правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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