Самарская область примет около тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР

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Самарская область готова принять около одной тысячи эвакуированных жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, будут организованы три пункта для их размещения, сообщает реготделение "Единой России", передает РИА Новости.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что будут рассмотрены все возможности для оказания помощи прибывшим в регион беженцам.

"В регионе сформирован и действует межведомственный штаб по подготовке к приему на территории Самарской области порядка одной тысячи переселенцев. Намечены три пункта размещения эвакуированных в разных муниципалитетах губернии, предусматриваются все меры поддержки и помощи людям", — говорится в сообщении.

Кроме того, по предварительным данным реготделения, 21 февраля из Самарской области в Ростовскую будет направлена колонна с гуманитарной помощью для вынужденных переселенцев.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид