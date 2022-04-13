Самарская область может стать ведущим производственным центром российской электроники

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В среду, 13 апреля, по приглашению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области прошло выездное заседание Экспертного совета Комитета Государственной Думы по промышленности и торговли, темой которого стало развитие электронной и радиоэлектронной промышленности. Участие в нем принял Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, Генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, представители органов федеральной власти и крупных компаний страны - производителей в сфере радиоэлектроники.

В начале обсуждения Глава региона поблагодарил Владимира Гутенева за проведение заседания именно в Самарской области, которая обладает мощным образовательным, научным и промышленным потенциалом.

«Для нас это крайне важно, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы знаем, что Экспертный совет эффективно решает задачи в сфере радиоэлектроники, систем управления, оказывает содействие предприятиям радиоэлектронной промышленности, занимается снятием регуляторных барьеров. Конечно, в новых экономических условиях деятельность совета приобретает особую актуальность. Сегодня это одно из важнейших направлений не только в обеспечении экономического суверенитета, но и обороноспособности страны».

Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев согласился с тем, что в период санкционного давления в отрасли сложилась непростая ситуация. Он отметил, что «практически уничтожено международное право, принципы всемирной торговли». В этих условиях необходимо проводить импортозамещение, искать новых надежных партнеров, выстраивать новые логистические цепочки. «Наиболее узкие места формируются в отдельных чрезвычайно важных наукоемких отраслях, одна из которых – электронная и радиоэлектронная промышленность, – добавил парламентарий. – Выбор площадки проведения заседания в значительной степени был обусловлен совещаниями с депутатами, которые Дмитрий Игоревич Азаров проводит на регулярной основе, где можно слышать голос промышленности. Кроме того, информация о том, что очередная необходимость снижения темпов производства на АВТОВАЗе вызвана отсутствием элементной базы, и необходимость решать этот вопрос системно, – все это привело к тому, что нами было принято решение провести выездное заседание Экспертного совета – одного из лучших в Госдуме – в Самарской области».

Губернатор Самарской области подчеркнул, что инновационные разработки радиоэлектроники являются базой для развития телекоммуникационной отрасли, производства машин, оборудования, энергетики, здравоохранения – всех высокотехнологичных отраслей.

«Для Самарской области – промышленного и экономически развитого региона – это крайне важно. Мы обладаем большим потенциалом притяжения промышленных компетенций, связанных с разработкой и локализацией инноваций в сфере радиоэлектроники и электронной промышленности. Регион стабильно входит в число лидеров по объему промышленного производства среди всех российских регионов. Очень хорошая у нас динамика и по увеличению инвестиций. Мы последние годы показываем одни из лучших результатов в стране. Стабильно входим в десятку РФ», – добавил руководитель области.

Предприятия радиоэлектронной промышленности Самарской области по итогам прошлого года почти на 30% увеличили выпуск своей продукции как на внутренний, так и на внешний рынки. Индекс производства составил 116,1% к уровню 2020 года.

«Крайне важно, что у нас базируются крупные потребители продукции радиоэлектронной промышленности. Компетенции в высокотехнологичных сферах развивает и Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», который объединил 6 регионов России. По итогам 2020 года он показал лучшие результаты в стране среди всех НОЦ», – напомнил Губернатор и отметил, что проект «Цифровая платформа создания новых продуктов персонализированной медицины» позволит локализовать полный цикл разработки и производства высокотехнологичных медицинских изделий.

Участники заседания отметили, что в стране необходимо создавать технопарки в сфере электронной промышленности. При этом стоит вопрос выбора территории их размещения. «Здесь должен быть сугубо прагматичный подход. Первое – близость к потребителю. Это чрезвычайно важно, а в Самарской области и на близлежащих территориях мы видим очень емких и важных в производственных цепочках кооперации потребителей. Вторая составляющая – научно-образовательная база. И здесь есть опорные университеты и Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», индустриальными партнерами которого являются «Ростех» и «Роскосмос», – отметил Владимир Гутенев. – Сама логика подсказывает, что взор должен быть брошен на территорию, где индустриальные партнеры вовлечены в процессы подготовки кадров и разработку новых технологий. Мы вправе рассчитывать на серьезную синергию. Важна и эффективность команды и руководителя, поскольку именно от этого многое зависит, прежде всего, важно желание руководителя оказывать поддержку и формировать определенные преференции».

Самарской регион уже сейчас претендует на размещение такого технопарка. Генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко почеркнул: «Самарская область обладает высоким научно-технологическим потенциалом, и, естественно, когда рынок нуждается в новых продуктах, технологиях, научно-технологический потенциал Самарской области как никогда кстати. Совершенно точно на базе создаваемого технопарка начнут возникать предприятия, а, следовательно, и рабочие места».

Он также отметил, что «все правительственные режимы должны быть приняты в течение этого года», что, в свою очередь, позволит развернуть первые технопарки в 2023 году. По словам гендиректора «ОПК», технопарк должен стать одним из драйверов открытия радиоэлектронных производств и обеспечить связку науки с промышленностью и индустриальными партнерами.

«Конечно, мы понимаем сложности текущего периода, понимаем и возможности, которые он открывает. Те, предложения по поддержке отрасли, востребованных финансовых и нефинансовых мерах поддержки отечественных производителей, которые рождаются в стенах Государственной Думы, вашего комитета, вызывают большой интерес во всех регионах и, конечно, у всех компаний. Когда есть команда единомышленников, есть и результат», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Владимир Гутенев также отметил, что в стране разработана госпрограмма «Развитие электронной и радиоэлектронного промышленности». При этом со стороны депутатов в дополнение к пакету мер поддержки IT отрасли был сформирован еще ряд предложений, в том числе по оказанию помощи компаниям радиоэлектронной промышленности. Сейчас важно поддержать не только разработчиков, но и отечественных производителей. «Таким образом мы обретем технологический суверенитет», – уверен парламентарий.

По мнению губернатора, сейчас нужны специальные решения в отрасли радиоэлектроники. Этот вопрос обсуждался с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Василием Шпаком. «Если нам правильно подскажете, какие шаги нужно предпринять, мы их предпримем синхронизировано от правительства региона, от парламента, если нужно - от Госсовета. Совершенно точно результатов добьемся, консолидировав усилия», – отметил руководитель области и поблагодарил членов Экспертного совета за уровень проработки представленных на заседании документов.

«Рассчитываю, что Самарская область станет надежным партнером для экспертного совета и опорным регионом для реализации тех задач, которые определены на федеральном уровне», – отметил Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО