Самарская область и китайская провинция Аньхой будут развивать сотрудничество в промышленности, науке, образовании и туризме

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Об этом договорились руководитель департамента внешних связей Вера Щербачева и директор Канцелярии иностранных дел провинции Аньхой господин Юн Чэнхань.

Провинция Аньхой – важное экономическое звено, соединяющее восток и запад Китая. Крупный мегаполис населяют 60 миллионов жителей. В Аньхое находятся штаб-квартиры известных китайских производителей коммерческого транспорта: JAC Motors и Chery Automobile. Производственные мощности позволяют выпускать свыше полумиллиона седанов, минивэнов, пикапов, электромобилей и грузовых автомобилей в год. По словам гендиректора JAC Motors в России, компания рассматривает Самарскую область в качестве опорной точки, поскольку каждый третий автомобиль в России сходит с конвейера Автоваза, и есть потребность в производстве комплектующих.

Потенциальными партнёрами также могут стать китайские производители подъемно-транспортного и складского оборудования, предприятия бытовой техники.

Кроме того, Самарская область и Аньхой имеют потенциал для сотрудничества в космической сфере. В провинции уже создана лаборатория по развитию квантовых технологий и открыт филиал Пекинского аэрокосмического университета.

Есть интерес со стороны китайских партнеров в туризме и культуре. Власти планируют установить прямые контакты между туроператорами Самарской области и Аньхой и проводить в Поволжье выставки-ярмарки китайских товаров. Кроме того, стороны планируют обмениваться студентами и школьниками, чтобы ученики могли путешествовать и знакомиться с культурой другой страны.

В завершении переговоров стороны договорились о том, что все предложения будут переданы потенциальным инвесторам Поднебесной. Кроме того, господин Юн пригласил Самарскую область принять участие в конференции промышленников, которая пройдёт в сентябре этого года в провинции Аньхой.

Самарская область и провинция Аньхой более пяти лет являются регионами-партнерами. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве региона с провинцией Аньхой было подписано в 2016 году.

Фото: департамент информационной политики СО