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Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия

25 марта 2024 18:31
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Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия

Губернатор Самарской области провел встречу с Послом Республики Сербия в РФ.

В понедельник, 25 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Москве встретился Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сербия в Российской Федерации, доктором медицинских наук, профессором Медицинского факультета Белградского университета Момчило Бабичем. Стороны обсудили развитие сотрудничества между Самарской областью и Сербией.

В начале встречи Момчило Бабич выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией, произошедшей в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Я вас сердечно благодарю за высказанные соболезнования и за поддержку сербского народа в эти трагические дни, - обратился Дмитрий Азаров. – В такие трудные минуты, в минуты испытания, мы получаем еще раз подтверждение тому, что отношения между нашими народами, нашими государствами по-настоящему братские».

Посол поблагодарил губернатора за участие во встрече, посвященной укреплению сотрудничества Сербии и Самарской области. Дмитрий Азаров отметил, что вековые традиции братских отношений между Россией и Сербией являются значимыми и сегодня, в том числе для молодежи. «Очень рад был в этом убедиться совсем недавно в ходе встречи с сербской делегацией на Всемирном молодежном фестивале», - сказал глава региона и поблагодарил всех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения, за сохранение традиций братства.

Дмитрий Азаров рассказал о том, что в ходе встречи с делегацией Сербии на всемирном молодежном форуме был намечен ряд направлений социокультурного сотрудничества. Так, ребят заинтересовал всероссийский молодежный форум «iВолга», который проводится на территории области.  «Мы проговорили с ребятами и о возможном обмене миссиями - образовательными, студенческими миссиями. Возможно и развитие совместных проектов между нашими университетами», - сообщил Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что такой опыт уже есть у Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва, который заключил меморандумы с рядом университетов Сербии. «У ребят много идей, и очень надеюсь, что представительство Сербии на этом молодежном форуме мы сможем вместе обеспечить», - обратился он.

Еще одним культурным событием, заинтересовавшим молодежную делегацию Сербии, стал антифашистский фестиваль «Гитары в строю». «Антифашистский фестиваль в этом году мы будем проводить уже второй раз подряд. Это впервые в современной истории, когда музыкальный антифашистский фестиваль международный проводится - и проводится в Самарской области. Наш регион стал центром антифашистского движения. В прошлом году на нашем фестивале были музыканты из Испании, Италии, Франции, Словении, Великобритании, США, Никарагуа. Мы были бы очень рады, если бы в этом фестивале приняли участие сербские коллективы», - отметил губернатор.

Основы сотрудничества в культурной сфере уже заложены, участие в фестивале оперного искусства «Славянский дом», который проходит в Самаре, принимают представители Республики Сербия: советник Президента Республики Сербия по культуре, дирижер Деян Савич, солист Сербского национального театра Желько Андрич.

Кроме того, достигнуты договоренности с организаторами Международного российско-сербского фестиваля витяжской культуры и искусства «Витязь фест – дух славян» о проведении фестиваля на территории Самарской области. Планируется, что он откроется в конце июня, в день видовдана - национального праздника Сербии.  «У нас сильные исторические клубы, общественные движения. Уверен, что это тоже будет важной вехой в укреплении сотрудничества», – сказал Дмитрий Азаров.

Также в ходе встречи обсуждались направления сотрудничества в сфере медицины, экономики. В Самарской области развиваются такие отрасли, как автомобилестроение, добыча и переработка нефти, химия и нефтехимия, машиностроение. «Мы были бы рады принять делегацию Сербии, экономическую миссию на территории Самарской области, создать возможность, чтобы наши друзья познакомились с ведущими предприятиями Самарской области в сфере экономики, узнали больше об уникальной географии нашего региона. У нас колоссальный логистический потенциал, туристически очень привлекательный регион. Мы готовы принять экономическую миссию и в свою очередь, если Вы посчитаете возможным, мы бы также подготовили экономическую миссию в Республику Сербия», - обратился губернатор.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в РФ Момчило Бабич подчеркнул огромный потенциал экономического сотрудничества между Россией и Сербией и отметил готовность к взаимодействию с Самарской областью как в социокультурном плане, так и экономическом. Этому будет способствовать создание совместной рабочей группы.  

Также Посол Республики Сербия в России отметил важность развития коммуникаций через институт почетного консульства. «Это было бы важно для нашего региона точно, мы с удовольствием и уважением принимаем это предложение и готовы здесь к соответствующим решениям», - отметил губернатор. В завершение встречи Момчило Бабич выразил благодарность самарской делегации за встречу и плодотворные переговоры. «Мы будем укреплять те братские узы, которые есть между нашими народами, постараемся, чтобы Самарская область в это внесла свой вклад», - заверил Дмитрий Азаров.

Фото пресс-службы

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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