Я нашел ошибку
Главные новости:
В работе прямой телефонной линии примут участие представители министерства здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерства образования Самарской области, Отделения Фонда пенсион
В преддверии Международного дня защиты детей в Самарской области состоится прямая телефонная линия
В формате круглого стола члены делегации приняли участие в рабочей встрече с представителями Ассоциации малого и среднего бизнеса KOBSKA.
Самарская делегация вернулась из рабочей поездки в Республику Азербайджан
Так, в школе №28, которой в следующем году исполнится 60 лет, на 25% выполнен капитальный ремонт здания по нацпроекту «Молодежь и дети».
В 32 школах Самары стартовала ремонтная кампания
В состязаниях, организованных в рамках Спартакиады МЧС России, приняли участие 14 команд из каждого региона Поволжья.
На соревнованиях по легкой атлетике сотрудница ГУ МЧС СО заняла первое место
Всего в этом сезоне цветники займут более 38 тысяч квадратных метров.
Более 14 тысяч квадратных метров цветников уже украсили Самару
112 - единый номер для всех операторов связи. С него можно звонить бесплатно, даже если у тебя нет сим-карты или номер заблокирован.
МЧС СО: знание номеров телефонов экстренных служб спасут жизнь 
На мероприятии обсуждались совместные действия образовательного учреждения, родителей и всех заинтересованных сторон в области профилактики для сохранения жизни и здоровья детей, особенно в период летних каникул.
В Шенталинском районе обсудили вопросы детской безопасности в период летних каникул
Погибли, к сожалению, 2 человека.
МЧС СО: с 19 по 26 мая в регионе произошло 75 техногенных пожаров
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.71
-0.03
EUR 90.52
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самарская делегация вернулась из рабочей поездки в Республику Азербайджан

26 мая 2025 17:29
85
В формате круглого стола члены делегации приняли участие в рабочей встрече с представителями Ассоциации малого и среднего бизнеса KOBSKA.

Делегация Самары завершила бизнес-миссию в Республику Азербайджан. В формате круглого стола члены делегации приняли участие в рабочей встрече с представителями Ассоциации малого и среднего бизнеса KOBSKA, которые рассказали об особенностях ведения бизнеса с Азербайджаном, а также встретились с Торговым Представительством РФ в Азербайджанской Республике. Так, отмечена перспектива строительства домов из СИП-панелей, которое представляет самарская компания ООО «Ассоциация СИП» и возможность локализации производства ООО «Научно-производственное объединение «Рубин» на территории Сумгаитского Технологического Парка в рамках нового международного проекта. 

«Бизнес-миссия в Республику Азербайджан - важный шаг в продвижении нашего экспортоориентированного бизнеса. Для компаний Самары это возможность значительно расширить международную сеть партнеров, а для нас - укрепить международные экономические контакты, в частности связи с дружественным Азербайджаном. Помимо прочего, такие мероприятия способствуют созданию новых рабочих мест», - подчеркнула первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.

Делегация Самары приняла участие в деловой встрече с холдингом Azera Holding, включающим 36 компаний различных отраслей - медицина, сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм, логистика и др. В том числе стороны договорились рассмотреть детальные условия поставок продукции самарских производителей и организации их производственных мощностей на территории Азербайджана. В рамках встречи участники делегации обсудили основные вопросы по логистике с представителем одной из компаний холдинга Sara Logistics. Также достигнуты договорённости о размещении продукции самарской компании ООО «Основной Продукт» в торговых сетях Баку при поддержке Ассоциации.

По результатам бизнес-миссии достигнут ряд договорённостей, например, с ООО «Ассоциация СИП» по проекту строительства туристических баз, с фирмой Sara - по типовым проектам застройки в Нагорном Карабахе и с предприятием Greenstream о поставке российских домокомплектов.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Так, в школе №28, которой в следующем году исполнится 60 лет, на 25% выполнен капитальный ремонт здания по нацпроекту «Молодежь и дети».
26 мая 2025, 17:19
В 32 школах Самары стартовала ремонтная кампания
Так, в школе №28, которой в следующем году исполнится 60 лет, на 25% выполнен капитальный ремонт здания по нацпроекту «Молодежь и дети». Благоустройство
16
Всего в этом сезоне цветники займут более 38 тысяч квадратных метров.
26 мая 2025, 16:54
Более 14 тысяч квадратных метров цветников уже украсили Самару
Всего в этом сезоне цветники займут более 38 тысяч квадратных метров. Благоустройство
73
112 - единый номер для всех операторов связи. С него можно звонить бесплатно, даже если у тебя нет сим-карты или номер заблокирован.
26 мая 2025, 16:48
МЧС СО: знание номеров телефонов экстренных служб спасут жизнь 
112 - единый номер для всех операторов связи. С него можно звонить бесплатно, даже если у тебя нет сим-карты или номер заблокирован. Общество
91
В центре внимания
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
197
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
173
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
285
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
25 мая 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
418
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
24 мая 2025  20:42
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
579
Весь список