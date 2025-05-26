Самарская делегация вернулась из рабочей поездки в Республику Азербайджан

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Делегация Самары завершила бизнес-миссию в Республику Азербайджан. В формате круглого стола члены делегации приняли участие в рабочей встрече с представителями Ассоциации малого и среднего бизнеса KOBSKA, которые рассказали об особенностях ведения бизнеса с Азербайджаном, а также встретились с Торговым Представительством РФ в Азербайджанской Республике. Так, отмечена перспектива строительства домов из СИП-панелей, которое представляет самарская компания ООО «Ассоциация СИП» и возможность локализации производства ООО «Научно-производственное объединение «Рубин» на территории Сумгаитского Технологического Парка в рамках нового международного проекта.



«Бизнес-миссия в Республику Азербайджан - важный шаг в продвижении нашего экспортоориентированного бизнеса. Для компаний Самары это возможность значительно расширить международную сеть партнеров, а для нас - укрепить международные экономические контакты, в частности связи с дружественным Азербайджаном. Помимо прочего, такие мероприятия способствуют созданию новых рабочих мест», - подчеркнула первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.



Делегация Самары приняла участие в деловой встрече с холдингом Azera Holding, включающим 36 компаний различных отраслей - медицина, сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм, логистика и др. В том числе стороны договорились рассмотреть детальные условия поставок продукции самарских производителей и организации их производственных мощностей на территории Азербайджана. В рамках встречи участники делегации обсудили основные вопросы по логистике с представителем одной из компаний холдинга Sara Logistics. Также достигнуты договорённости о размещении продукции самарской компании ООО «Основной Продукт» в торговых сетях Баку при поддержке Ассоциации.



По результатам бизнес-миссии достигнут ряд договорённостей, например, с ООО «Ассоциация СИП» по проекту строительства туристических баз, с фирмой Sara - по типовым проектам застройки в Нагорном Карабахе и с предприятием Greenstream о поставке российских домокомплектов.

Фото: администрация Самары