Самарская делегация поисковиков отправилась в Снежное

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Инициативу посещения братских могил установления списка героев-куйбышевцев, поигбших на Донбассе поддержал губернатор Дмитрий Азаров.

7 апреля в Самаре прошло расширенное заседание регионального организационного комитета «Победа», на котором глава региона подчеркнул значимость работы поискового движения, а также оказания поддержки городу-побратиму Снежное в благоустройстве братских могил, воинских захоронений, оцифровке архивных данных.

И вот уже сегодня первая делегация поисковиков под руководством Евгения Ривкинда - председателя совета Регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Самарской области отправилась на Донбасс.

Примечательно, что такая поездка состоится накануне 78-ой годовщины Победы - великого праздника, дорогому сердцу каждого россиянина, потому что он касается буквально каждой семьи.

Поездка в Снежное в рамках областного патриотического проекта «И потому в веках живут они», поддержанного Фондом Президентских грантов – это только часть большой работы, которую проделали участники проекта: сотрудники музеев, волонтеры, школьники и студенты. Также в рамках реализации проекта проводятся уроки мужества, организованы передвижные выставки, посвященные 80-летию освобождения Донбасса от фашистских захватчиков, видео-семинары с сотрудниками музеев Донбасса. Осенью прошлого года делегацией, возглавляемой заместителем председателя областного парламента Александром Живайкиным, в музей Боевой славы г. Снежное был передан компьютер и профессиональный музейный сканер. А также был проведен забор земли с мест ожесточенных боев стратегически важную высоту Саур-Могила. Но самая трогательная и значимая часть работы - это поиск наших земляков - куйбышевцев, тех, кто ценой своей жизни освобождал Донбасс. Уже установлены имена ста земляков и по каждому ведется кропотливая работа. Участники проекта разыскали и пообщались с родственниками четырех героев: каждая история – это мир, это, человеческие судьбы, жизни положенные ради нашего будущего! Это родные старшего сержанта, командира отряда Герасимова Исая Тимофеевича из Богатовского раойна, гвардии сержанта Дмитриева Трофима Федоровича из Борского района, капитана Кальтмана Сергея Михайловича из Самары, гвардии сержанта Буданова Николая Афанасьевича из Ставропольского района.

Дорогого стоит история красноармейца Селиванова Сергея Порфирьевича из Шигонского района, который был участником жесточайшего, но победного штурма высоты Саур-Могила на Донбассе. Почти вся группа погибла. Наш земляк тоже скончался, через сутки, от ран.

У Самарской делегации в первую поездку много планов: это и встречи с сотрудниками музеев Снежного, оказание помощи в оцифровке данных, проведение встреч со школьниками, передача передвижных выставок в школы Снежного. Ну и самая важная и ответственная миссия – приведение в порядок и установка координат братских могил около Снежного, согласно Российским поисковым стандартам.

По итогам поездки члены делегации подготовят свои предложения по дальнейшей работе в городе-побратиме Снежном главе региона Дмитрию Азарову. А уже в начале мая по приглашению областного проекта «И потому в веках живут они…» в город приедут школьники Снежного. Они не только посетят музеи и выставки, но и посоревнуются на смотре «Строя и песни» со школьниками Кинеля и Кинельского района.