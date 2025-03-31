С 1 апреля на должность заместителя главы города Самара по социальным вопросам назначена Ольга Слесарева

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Ольга Владимировна имеет два высших образования по специальностям: «Учитель начальных классов», «Юриспруденция». 29 лет работала в органах опеки и попечительства. Прошла путь от специалиста 1 категории отдела по вопросам семьи, материнства и детства, начальник отдела по делам семьи администрации Кировского района городского округа Самара до заместителя главы городского округа Самара - руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара.



В новой должности Ольга Владимировна будет курировать деятельность департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, департамента образования, департамента культуры и молодежной политики, департамента физической культуры и спорта.



Руководителем департамента опеки, попечительства и социальной поддержки с 1 апреля назначена Ирина Гриднева. Ирина Николаевна имеет два высших образования по специальностям: «Педиатрия», «Государственное и муниципальное управление». В органах опеки и попечительства работает с 2008 года. До назначения на новую должность была заместителем руководителя департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары.



Евгений Вдовин с 1 апреля назначен руководителем Управления гражданской защиты администрации Самары. Евгений Вениаминович – офицер с высшим военно-специальным образованием. 26 лет отдал службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. В 2008 году получил специальность «Финансовый менеджмент организации» в Самарской государственном экономической университете. С 2010 года работает в Управлении гражданской защиты администрации Самары. До назначения на новую должность был заместителем руководителя.

Фото: администрация Самары