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Рябков: Москва удовлетворена развитием диалога с Пекином на нынешнем этапе

12 марта 2022 16:52
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По словам замглавы МИД РФ, Пекин остается надежным партнером Москвы.

Москва удовлетворена развитием диалога с Пекином на нынешнем этапе, Китай остается надежным партнером России, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в субботу в эфире Первого канала.

"Мы вполне удовлетворены тем, как развиваются и на нынешнем отрезке тоже наш диалог и наше практическое взаимодействие с КНР. Это наш ближайший сосед, друг, стратегический партнер. Надежный партнер, в этом у меня нет никаких сомнений", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что пока не самый подходящий момент, чтобы вдаваться в то, как будет далее осуществляться взаимодействие с Китаем. "Не нужно, наверное, давать лишнюю амуницию врагам, чтобы они обращали это против нас", - указал замглавы МИД.

"Мы уверенно работаем, полностью осознавая масштаб того вызова, который перед нами стоит, который создан врагами России на Западе, и те возможности, которые у нас есть. Это несомненно уникальные, особые ресурсы, которые наработаны в российско-китайском стратегическом партнерстве за последние годы под руководством наших лидеров", - подчеркнул замминистра.

 

Фото:   Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

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