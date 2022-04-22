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Руководители пяти фракций в Самарской Губернской Думе отправили гуманитарный груз в помощь мирным жителям Донбасса

22 апреля 2022 10:21
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руководители пяти фракций в Самарской Губернской Думе отправили гуманитарный груз в помощь мирным жителям Донбасса

21 апреля руководители пяти фракций в Самарской Губернской Думе отправили гуманитарный груз в помощь мирным жителям Донбасса

Несмотря на разные политические взгляды и убеждения, депутаты регионального парламента объединились и приняли участие в благотворительной акции по формированию и отправке гуманитарной помощь для жителей ДНР и ЛНР. Финальную точку в отправке груза поставили руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин, руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин, руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов, руководитель фракции «Новые люди» Роман Маркаров, депутат фракции «Справедливая Россия - Патриоты – За правду» Максим Гусейнов. 

В этот раз 20-тонная гуманитарная фура повезет на Донбасс продукты питания — муку, сахар, масло, крупы, консервы, кондитерские изделия, питьевую воду. 

В добровольном сборе провизии приняли участие жители всех муниципалитетов нашего региона. Организацию же логистики столь важного груза до распределительного центра, откуда уже силами МЧС продукты будут доставлены по назначению, взяли на себя депутаты Самарской Губернской Думы 5 парламентских фракций.

Руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин рассказал, что с самого начала специальной операции на Украине все политические фракции в Самарской Губернской Думе высказали свою позицию в поддержку нашего Президента. 

«Под руководством нашего Губернатора мы оказываем всестороннюю помощь как людям, которые сегодня отстаивают с оружием в руках суверенитет своих областей, так и гражданам, вынужденным покинуть свои дома и прибывшим в пункты временного размещения. 

Наши однопартийцы не один день сортируют тот груз, который прибывает с территорий всего региона от неравнодушных граждан. Сегодня мы в очередной раз не на словах, а на деле видим, что Самарская область едина. Невзирая ни на какие партийные принадлежности мы полны уверенности, что наше дело правое. Россия никогда войну не начинала, Россия всегда войну заканчивала. И мы, однозначно, победим, поможем нашим братьям в сложной ситуации», - отметил вице-спикер регионально8го парламента.

Руководитель фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе Алексей Лескин обратил внимание, что на Украине проводится спецоперация по освобождению мирного населения от цепких лап недобитых фашистов. «Сегодня мы - депутаты всех политических объединений в Самарской Губернской Думе отправляем очередной благотворительный конвой на Донбасс в помощь мирному населению, которое настрадалось от антинародного режима. Огромные слова благодарности всем жителям Самарской области с активной гражданской позицией, которые помогли сформировать данный гуманитарный груз для братского народа Украины. Вместе мы победим!», - уверен лидер самарских коммунистов.

Руководитель фракции «Справедливая Россия - Патриоты – За правду» –в Самарской Губернской Думе Михаил Маряхин уверен: «Такой у нас, у русских, генофонд: не бросать своих, приходить на помощь тем, кому тяжело. Символично, что за несколько дней до светлого праздника Пасхи политические силы Самарской области вместе сформировали гуманитарный конвой. Пусть эта помощь будет вкладом в «русский мир», нашу с вами свободу, достоинство и независимость. То, как сплачиваются сейчас российские политические силы, так же сплачивается и наше общество. Уверен, что совсем скоро мы будем сплачиваться вокруг земных прогрессивных целей, концентрироваться на заботе о детях, на поддержке всех, кто честно трудится».

Высказался и руководитель фракции ЛДПР в Самарской Губернской Думе Александр Степанов: «Мы за русский народ и поэтому сегодня мы, представители всех политический фракций областного парламента, совместно принимаем участие в отправке гуманитарного груза на Донбасс. Сегодня не время для узкопартийных задач, а время для общегосударственных целей. Мы должны показывать реальные дела. Мы вместе. Мы едины. Мы победим!».

Руководитель фракции «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Самарской Губернской Думе Роман Маркаров резюмировал: «Сегодня представители всех пяти фракций в Самарской Губернской Думе объединились и отправляют груз на Донбасс. В непростое для нашей страны время весь мир должен видеть наше единство. Мы сплочены, а значит, мы непобедимы!».

Напомним, по инициативе главы региона, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова первый гуманитарный груз был отправлен 21 февраля. Из Самарской области с самого начала спецоперации регулярно отправляются гуманитарные караваны, доставляющие населению независимых территорий продукты, медикаменты, бытовую химию и средства личной гигиены, строительные материалы и даже семена для весенних посевных работ. Уже отправлено более 200 тонн гуманитарной помощи из Самары.

Теги: Единая Россия

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