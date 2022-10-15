Я нашел ошибку
Главные новости:
В ближайшее время не стоит ожидать сильных колебаний курса валют
В ближайшее время не стоит ожидать сильных колебаний курса валют
17 октября ОП Самарской области отправит гуманитарную помощь жителям Донбасса
Россиян оштрафовали на 85 миллионов рублей за дискредитацию армии
Россиян оштрафовали на 85 миллионов рублей за дискредитацию армии
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
В Самаре проходит единый консультационный день для семей мобилизованных
В Самаре проходит единый консультационный день для семей мобилизованных
Стало известно, что будет с сотрудниками завода Danone в Самарской области
Стало известно, что будет с сотрудниками завода Danone в Самарской области
В Тольятти молодой человек взял с прилавка коробки с шоколадом, сложил 80 плиток в сумку и вышел из магазина
В Тольятти молодой человек взял с прилавка коробки с шоколадом, сложил 80 плиток в сумку и вышел из магазина
Квартиросъемщица в Новокуйбышевске распродала всю мебель из чужой квартиры и съехала
Квартиросъемщица в Новокуйбышевске распродала всю мебель из чужой квартиры и съехала
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.49
-0.27
EUR 62.47
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Россиян оштрафовали на 85 миллионов рублей за дискредитацию армии

15 октября 2022 13:15
61
Россиян оштрафовали на 85 миллионов рублей за дискредитацию армии

За дискредитацию армии россияне должны государству уже 85,7 миллиона рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные официальной судебной статистики за первые шесть месяцев этого года.

Всего по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) российские суды оштрафовали 2504 человека. Также есть один приговор за фейки об армии (статья 207.3 УК).  Всего фигурантами по этой статье проходят 87 человек.

Старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев отметил резкий спад по делам о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК). Но рост почти на четверть зафиксирован по 280-й статье УК («Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя»), увеличивается количество приговоров за оправдание терроризма и демонстрацию запрещенной символики.

Эксперты также отмечают, что количество штрафов за несанкционированные митинги значительно меньше, чем за аналогичные периоды прошлого года. Политолог Константин Калачев считает, что это происходит на фоне массового отъезда лидеров протеста и общего ужесточения законодательства, пишет Лента.

Из десяти рассмотренных уголовных дел по распространению фейков о действиях Вооруженных сил России суды не вынесли ни одного оправдательного приговора за все время, заявил в сентябре адвокат Павел Чиков.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
14 октября 2022  20:14
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
512
Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.
14 октября 2022  14:41
Губернатор Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
2270
в Самаре состоялся запуск рабочего движения по новому путепроводу на Ново-Садовой
14 октября 2022  12:56
В Самаре запустили движение по новому путепроводу на Ново-Садовой
1113
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
14 октября 2022  10:54
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
544
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
906
Весь список