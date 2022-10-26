Россия в ходе учений отработала нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника

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Россия в ходе учений стратегических ядерных сил отработала нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, передает ТАСС.

Об этом заявил в среду в эфире "Россия-24" министр обороны России Сергей Шойгу.

"Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки ВС РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника", - сказал он в докладе президенту России Владимиру Путину.

В рамках тренировки по полигону Кура на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались два самолета дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Как отмечается на сайте Кремля, все задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ/"Известия