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Россия упала в рейтинге стран с самыми "сильными" паспортами

9 января 2025 12:46
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Россия упала в рейтинге стран с самыми "сильными" паспортами

В 2025 году Россия упала на 46-е место в рейтинге паспортов мира Henley Passport Index. Такие данные были опубликованы на сайте этого индекса.

Россия делит эту позицию с Турцией. Для россиян открыты поездки в 116 стран и территорий без необходимости предварительного оформления виз.

Сингапур продолжает лидировать в рейтинге с возможностью безвизового доступа в 195 стран. Япония занимает вторую строчку, предоставляя своим гражданам возможность путешествовать в 193 страны без виз. Третье место в рейтинге делят Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания с безвизовым доступом в 192 направления.

В июле 2024 года Россия находилась на 45-м месте в том же рейтинге, также деля эту позицию с Турцией.

"Сила" паспорта рассчитывается на основе количества стран, которые его обладатель может посетить без визы, с визой по прибытии, или с электронным разрешением на въезд, выдаваемым за три дня, пишет Смотрим.

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