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Россия приостанавливает участие в ПА ОБСЕ

3 июля 2024 13:50
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Россия приостанавливает участие в ПА ОБСЕ

Совет Федерации поддержал заявление, принятое российским парламентом, о приостановке участия российской делегации в Парламентской Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к профильному комитету с просьбой немедленно направить уведомление о приостановке участия.

«Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ», — говорится в заявлении. Россия также прекращает платить взносы в бюджет организации, пишет Ура.ру.

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