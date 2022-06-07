Россия приостанавливает соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов

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Россия приостанавливает реализацию межправительственного соглашения с Японией о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов до выполнения Токио своих финансовых обязательств. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.

"К сожалению, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности", - отметила дипломат.

"В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств", - указала Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, российская сторона неизменно рассматривала двустороннее взаимодействие на основе данного соглашения "как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". "Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации", - указала дипломат.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС