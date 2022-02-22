Российские гимнастки отказались выступать на этапе Гран-при в Киеве

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поддержала решение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой об отказе от выступления российских спортсменок на этапе Гран-при в Киеве, передает РБК.

«Я за то, чтобы спорт с политикой никогда не смешивался. Не мы это смешиваем. В данном случае только скажу, что Ирина Александровна — великий тренер. Она сама знает, что и как надо делать для того, чтобы наши девчонки были в прекрасной форме и готовились к самым важным своим соревнованиям в жизни — к Олимпийским играм», — цитирует Хоркину «Спорт-Экспресс».

Турнир в Киеве запланирован на 14–15 марта.

Ранее во вторник Винер-Усманова сообщила, что сборная России по художественной гимнастике не поедет на соревнования из-за напряженности в отношениях России и Украины.



Фото: ТАСС/РБК:

