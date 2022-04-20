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Reuters: глава Минфина Франции призвал Россию не участвовать в заседаниях G20

20 апреля 2022 22:28
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Брюно Ле Мэр покинул встречу "двадцатки" в онлайн-формате до начала выступления своего российского коллеги.

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр призвал Россию не принимать участие в заседаниях Группы двадцати (G20), передает ТАСС

" <...> просим РФ воздержаться от участия в заседаниях G20. Война несовместима с международным сотрудничеством", - приводит агентство Reuters слова министра, сказанные им в ходе встречи "двадцатки" в онлайн-формате.

По данным Reuters, Ле Мэр покинул встречу до начала выступления своего российского коллеги.

Ранее в среду директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, комментируя попытки США и ряда других стран Запада добиться приостановки участия России в работе "двадцатки", заявила, что межгосударственное сотрудничество по ключевым вопросам современности, в том числе в формате G20, должно и будет продолжаться, невзирая на нынешнюю геополитическую напряженность.

 

Архивное фото/РИА Новости

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