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Ресурсоснабжающие организации Самары дадут объяснение слабому отоплению в домах в морозы

11 марта 2021 10:29
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Ресурсоснабжающие организации Самары дадут объяснение слабому отоплению в домах в морозы

Депутаты «Единой России» помогут жителям разобраться с коммунальщиками, навязавшими установку счетчиков-«охладителей».

Фракция «Единая Россия» пригласит в Самарскую губернскую думу представителей ресурсоснабжающих организаций области, а также профильных ведомств и Госжилинспекции. Темой для разговора станет ситуация, сложившаяся в некоторых многоквартирных домах региона: в них появились новые счётчики, за которые нужно платить дополнительно — но при этом снизилась температура в квартирах. 

На проблему единороссам пожаловались жильцы дома №53, расположенного на улице Аэродромной в областном центре. Люди рассказали, что после «модернизации» (за установку общедомовых приборов учёта каждая квартира должна заплатить около трёх тысяч рублей) им приходится пользоваться обогревателями. Горожане возмутились, что о проведении работ никого из них не предупредили, о ценах — тоже. 

Парламентарии побывали в проблемном доме. Глава Советского района Вадим Бородин рассказал, что счётчики установлены с рядом нарушений: без согласия жителей и составления соответствующих актов приёмки. При этом врезка уменьшила диаметр трубы, по которой в дом поступает отопление. Услышать объяснения представителей подрядчика на месте не удалось: встречу с депутатами они предпочли не посещать. 

Этот случай — не единичный, и разбираться в конфликтах жителей области с коммунальщиками нужно комплексно, подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Александр Живайкин.

«В подобных случаях жители часто высказывают свои претензии к районному главе, депутатам и областному правительству, хотя главная причина — неуважение подрядчика к людям, для которых выполняется работа. Ресурсоснабжающие организации, прикрываясь федеральным законом об установке счетчиков, порой нарушают интересы жителей», — сказал депутат. 

Напомним, в начале года на защиту интересов жителей МКД, получивших огромные счета за установку приборов учёта, встал секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров. Он поручил министерству энергетики и ЖКХ поработать с ресурсоснабжающими организациями, чтобы таких ситуаций больше не было: оказалось, что в квитанциях указали суммы, которые потребители вправе выплачивать в течение пяти лет.

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