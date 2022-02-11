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Решение принято: Почта России займется реставрацией особняка Неронова в Самаре

11 февраля 2022 16:11
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Построенный в 1840 г. двухэтажный кирпичный дом располагается в исторической части города и является объектом культурного наследия федерального значения.

В пятницу, 11 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор Почты России Максим Акимов и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы, член Совета директоров Почты России Александр Хинштейн приняли совместное решение по восстановлению исторического здания в региональной столице – особняка Неронова.

Построенный в 1840 г. двухэтажный кирпичный дом располагается в исторической части города и является объектом культурного наследия федерального значения. В 1895 году особняк выкупил издатель Яковлев. Он разместил типографию, пристроив часть второго этажа. В начале XX века здание конфисковали в пользу Приволжского военного округа. Во время эвакуации из Москвы в 1941–1942 годах в нем жила семья Сталина: его дочь Светлана и сноха Галина (первая жена сына Сталина Василия). Сейчас особняк также находится в собственности военного ведомства.

«Здесь очень много аутентичных деталей, которые важны для нас как любителей истории, любителей города, – подчеркнула член Самарского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Пузикова. – Здесь сохранилась настоящая дореволюционная метлахская плитка на 1 этаже, лепнина, двери, часть балясин на лестнице. Удивительно, что такой объект живет и мы надеемся, что он сохранится».

Губернатор подчеркнул: работа Почты России по приведению в порядок исторических зданий в Самаре заслуживает отдельной благодарности. Напомним, в прошлом году в Доме купца Иванова был открыт первый в России почтовый культурный центр. Там работает почтовое отделение в ретро-стиле, музейно-выставочная зона, посвященная истории почтовой связи, площадка для филателистов. 

Сегодня директор Почты России заявил о том, что компания готова взять на себя обязательство по восстановлению еще одного важного для жителей Самары исторического памятника. Губернатор вместе с руководителем компании и депутатом Госдумы сегодня же осмотрели помещения особняка и оценили объем предстоящих работ.

После реставрации здесь может появиться многофункциональный почтовый центр. «Объект нам очень интересен, мы будем им заниматься. Поддержим инициативу людей, которые вкладывали силы, чтобы привлечь внимание к этому объекту, инициативу Губернатора и депутата Госдумы, – рассказал о планах Максим Акимов. – Надеюсь, что руководство, Совет директоров компании нас в этом поддержит, и мы изыщем ресурсы для того, чтобы сделать эту работу».

«Мы не только восстановим рушащийся на глазах памятник, одно из самых красивых зданий города, но и наполним его новым смыслом и содержанием. Появится новая, современная, технологичная почта», – отметил депутат Госдумы и поблагодарил Максима Акимова за внимание и поддержку инициативы.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что все совместно намеченные планы будут успешно реализованы. «Мы будем укреплять наше сотрудничество. Очень надеюсь, что все намеченные сегодня в рамках этого визита планы успешно будут реализованы, и Почта России будет важным партнером нашего региона на долгие годы. Со своей стороны, обещаю все для этого сделать», – резюмировал Губернатор.

 

Фото:   соцсети

 

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