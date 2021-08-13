Региональный центр поддержки председателей советов МКД отвечает на коммунальные запросы жителей региона

116

Активисты и депутаты «Единой России» в Самарской области участвуют в «коммунальных» обучающих семинарах, контролируют капремонт многоквартирных домов и работу управляющих организаций.

В регионе продолжается реализация партийного проекта по защите прав жителей в сфере ЖКХ. Региональный центр поддержки председателей советов МКД «Мой дом» был создан по поручению губернатора, секретаря реготделения «Единой России» Дмитрия Азарова.

Основная задача проекта - повышение правовой грамотности председателей советов МКД. В Промышленном районе Самары на самые острые вопросы жителей ответили представители Госжилинспекции, Фонда капремонта, ресурсоснабжающих организаций. В семинаре принял участие депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев. Единоросс подчеркнул, что обучающие программы дают полезную и нужную информацию для старших по домам.

«Часто на встречах, личных приёмах получаю от жителей вопросы о работе фонда капитального ремонта, регионального оператора по вывозу бытовых отходов. Люди затрагивают множество других актуальных тем. На этих семинарах они напрямую могут задать свои вопросы и получить ответы. Очень эффективный проект. Каждый раз после семинаров слышу от жителей слова благодарности за полученную теорию и практику», - отметил Виктор Воропаев.

Формированием платы за текущий ремонт в МКД и другими коммунальными вопросами интересовались жители Железнодорожного района Самары. Зампредседателя комитета губернской думы по промышленности, предпринимательству и торговле Светлана Бескоровайная подчеркнула: проект «Мой дом» - это нужный и важный диалог между двумя сторонами.

«Все больше жителей района получают правовую базу для еще одного способа контроля за своими УК. Кроме прослушивания теоретической части каждому участнику выдаются информационные и методические материалы. Это рабочая тетрадь председателя совета МКД, модельный договор управления многоквартирным домом, формы протоколов собрания собственников и формы отчетов, которые были специально разработаны специалистами в помощь жителям. Здесь также можно найти представителя управляющей или контролирующей организации, который ответит на твой вопрос без бумажной волокиты. Здесь проблемы слышат и решают», - сказала Светлана Бескоровайная.

Серия семинаров на коммунальную тематику прошла для председателей МКД Советского района Самары. На сессиях участники могут не только послушать специалистов в сфере ЖКХ, но и в частном порядке задать интересующие вопросы, в том числе своему депутату. Зампредседателя комитета Губернской Думы по местному самоуправлению Вера Попова заметила, что на таких встречах есть возможность понять наиболее важные для людей проблемы.

«По результатам серии семинаров могу точно сказать, такие учебы вызывают высокий интерес у управленцев домами. Кроме того, люди задают вопросы мне как представителю областного парламента. Активисты предложили перечень законодательных инициатив, над которыми мне как депутату Самарской Губернской Думы предстоит трудиться», - подчеркнула Вера Попова.

Об эффективном управлении многоквартирными домами говорили в Сызрани – встречу для членов ТОСа «Монгора» организовал депутат Самарской губернской думы Сергей Гринько. Парламентарий отметил, что комитет ТОСа - один из самых активных в городе.

«Тем не менее, у жителей, как и везде, есть проблемы, которые предстоит решать. Все вопросы, которые мне адресовали жители, представляют собой срез проблем, актуальных и для других районов Сызрани. Безусловно, здесь требуется системное решение, качественная отработка задач городскими службами, совместная работа депутатов и местной власти, - рассказал Сергей Гринько.

Напомним, Самарская область – один из немногих регионов в стране, где уделяется особое внимание комплексному и качественному решению коммунальных вопросов. Это направление находится под личным контролем губернатора, секретаря реготделения «Единой России» Дмитрия Азарова. Развитие системы ЖКХ – один из важнейших пунктов Стратегии лидерства, сформированной в губернии при участии жителей.

По поручению главы региона в этом году в Самарской области был создан региональный центр поддержки председателей советов МКД «Мой дом». Его основная задача - повышение правовой грамотности председателей советов МКД по защите прав жителей в сфере ЖКХ. За четыре месяца 3,5 тысячи председателей МКД приняли участие в сотне семинаров-тренингов. Встречи прошли в Самаре, Сызрани и Тольятти.

На территории губернии советы МКД созданы в более чем 14 800 многоквартирных домах. На их поддержку, по решению главы региона, из областной казны выделено 130 миллионов рублей, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"