Ребят из разных школ Самары побывали в центре управления железнодорожными перевозками КбшЖД

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В рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» единороссы организуют профориентационные туры для школьников старших классов на предприятия региона. Первая экскурсия состоялась при поддержке РЖД.

Ребят из разных школ от 7-го до 11-го класса пригласили в центр управления железнодорожными перевозками. Сразу на входе их встретили, как важных гостей и даже подарили сувениры, а дальше - экскурсия по всем этажам.

«Увидеть своим глазами, как работает крупное предприятие, как люди здесь живут, как трудятся - это по-настоящему живой опыт. Я рад тому, что наши ребята сегодня пришли - посмотрят всё это, надеюсь, они здесь найдут свою судьбу», - уверен первый заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель общественного совета партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» в Самарской области Виктор Кузнецов.

С ним согласен и первый заместитель начальника службы управления персоналом Куйбышевской железной дороги Михаил Кондрашкин: «Достаточно серьёзная конкуренция на рынке труда за квалифицированных специалистов, за настоящих специалистов, это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы им стать, нужно сделать совершенно правильный однозначный выбор».

Профориентация со школьной скамьи теперь является обязательной. По всей стране запущен проект - «Моя карьера с Единой Россией». На железнодорожном предприятии экскурсантов пустили в самое сердце управления поездами - диспетчерский пункт. Они из первых уст узнали, чем занимаются люди разных профессий.

«Думал-думал, куда пойти сначала, рассказали про РЖД, что там такое, вот сегодня и захотелось что-то ещё больше, Я не знал куда сначала пойти, а сейчас уже понял куда», - поделился впечатлениями от экскурсии семиклассник Давид Гусев. После экскурсии мальчик решил стать машинистом.

Девятиклассник Савелий Майоров тоже настроен серьёзно: «Молодёжь развивается и сама выбирает, куда ей идти, ведь сейчас рабочие руки нигде не помешают. Благодаря таким экскурсиям, человек сам выбирает, куда ему надо и где он себя найдет».

И, конечно же, учащиеся узнали, какие социальные гарантии ждут железнодорожников. Профориентация помогает не только подросткам с выбором профессий, но и предприятиям обеспечить себя кадрами. Потому экскурсии по региону продолжатся.

Партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией» создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям. В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы принимают участие эксперты и депутаты, которые смогут ходатайствовать перед работодателями. Также в рамках проекта организуются приёмы экспертов-юристов от работодателей и сотрудников служб занятости, которые дают консультации по развитию карьеры, написанию резюме и успешному прохождению собеседований, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: .пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"