Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с аварийным состоянием моста через реку Большой Кинель.
С 21 июля будет перекрыто движение по автомобильной дороге Самара - Бугуруслан
Развитие студенческого спорта и волонтерского движения, получение Карты болельщика обсудили на заседании облправительства
Развитие студенческого спорта и волонтерского движения, получение Карты болельщика обсудили на заседании облправительства
Уже завтра, 21 июля, в Самарской области стартует одно из главных  молодёжных событий этого лета - Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга».
Молодежный форум «iВолга»: все самое интересное в преддверии открытия форума
Представитель Самарской области Александр Вязовкин завоевал серебряную медаль среди гребцов-одиночек.
В Бресте завершился Открытый чемпионат Республики Беларусь по академической гребле
Они располагаются на набережной Волги на Некрасовском спуске и между улиц Полевой и Маяковского.
Маломобильные жители Самары имеют возможность отдохнуть на «Доступных пляжах»
Президент РФ ранее подписал закон о создании такого движения и сегодня возглавил его Наблюдательный совет.
Юных жителей Самарской области объединит движение под патронажем Путина
Ограничение будет действовать с 22:00 21 июля до 05:00 до 05:00 26 июля.
В связи с модернизацией теплотрассы будет ограничено движение транспорта по улице Революционной
С сентября 2022 года выпускникам 11-х классов будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей.
Как и в прошлом году: Дмитрием Азаровым было принято решение о дополнительной поддержке абитуриентов СО
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 55.44
-1.12
EUR 56.45
-0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
В Самаре на площади Куйбышева пройдёт фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Развитие студенческого спорта и волонтерского движения, получение Карты болельщика обсудили на заседании облправительства

20 июля 2022 18:16
105
Развитие студенческого спорта и волонтерского движения, получение Карты болельщика обсудили на заседании облправительства

Сегодня, 20 июля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл очередное заседание областного кабинета министров. 

В начале заседания министр лесного хозяйства‚ охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов представил законопроект, касающийся внесения изменения в Закон Самарской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды». Документ разработан министерством в связи с повышением норматива финансовых средств, необходимого органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Самарской области для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды. Проект закона получил одобрение областного кабинета министров, далее он поступит в Самарскую Губернскую Думу.

О своей работе в первом полугодии 2022 года по направлениям спорта и социально-демографической политики рассказали министры Молодежного правительства региона. Отметим, что работе Молодежного правительства большое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На встрече с новым составом молодежных министров Глава региона подчеркнул, что ожидает от них командной работы на благо развития Самарской области.

С начала работы VI созыва Молодежного правительства прошло полгода, первые результаты своей деятельности младшие коллеги представляют вниманию членов Правительства  Самарской области. Александр Волков рассказал о работе по направлению «Социально-демографическая и семейная политика», своим приоритетом он выбрал помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Совместно с общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора» они провели серию открытых уроков в школах, занимаются подготовкой волонтеров для участия в мероприятиях разного уровня, консультированием по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Направление очень важное, здесь очень нужна волонтерская поддержка. Эта сфера требует привлечения большого количества заинтересованных, неравнодушных ребят, готовых оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются. Развивайтесь, подсказывайте идеи, с удовольствием будем их использовать», - поддержал министра молодежного правительства Виктор Кудряшов.

Темой инклюзивного добровольчества и создания доступной среды для маломобильных граждан занимается и команда молодежного министра спорта Владислава Коробкова. Ребята работают над проектами по вовлечению в спортивную деятельность людей с инвалидностью. 

Кроме того, молодежное министерство спорта помогает в организации крупных спортивных событий Самарской области - лыжных марафонов «Лыжня России», «Сокольи горы», весеннего марафона «Luka Ultra marathon Snow Trail», летних забегов, в том числе «Космического полумарафона», финального матча турнира по американскому футболу «Space Bowl». 

На заседании регионального Правительства были высказаны пожелания об участии молодежного министерства в развитии студенческого спорта. «Ваши идеи здесь будут очень востребованы, у вас свой взгляд, вы хорошо понимаете молодежь, как ее можно мотивировать», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Кроме того, члены областного кабинета министров обратились за помощью Молодежного правительства в решении важной задачи, которая сейчас стоит перед регионом. Речь идет о получении Карты болельщика, необходимой для обеспечения безопасности футбольных матчей. Сроки поставлены сжатые – уже 31 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится первый в сезоне домашний матч «Крыльев Советов».

«Нужна активная пропагандистская работа в вашей среде, среди молодежи, для того чтобы как можно больше молодых людей в кратчайшие сроки оформили Карту болельщика. Сделать это просто, я сам оформил FAN ID буквально вчера, воспользовавшись сервисом Госуслуг. Физическую карту нужно получить в МФЦ, для этого там открыты дополнительные окна. Всех, кто любит футбол и планирует посетить матчи, прошу не откладывать получение карты на последний день», - призвал председатель областного Правительства.

На заседании Правительства региона также были одобрены вопросы о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов Нефтегорский и Сергиевский. Финансовая потребность Сергиевского района обусловлена реализацией на его территории инвестиционных проектов. Среди них - капитальный ремонт здания  школы, строительство модульной котельной с тепловыми сетями, строительство сетей освещения, строительство детского сада на 170 мест в поселке Сургут. Привлечение бюджетного кредита Нефтегорским районом связано с осуществлением большого объема мероприятий в рамках Национальных проектов.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
20 июля 2022  13:05
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
352
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
20 июля 2022  11:47
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
516
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
20 июля 2022  09:46
Фестивальная поляна готовится к проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
289
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
351
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
471
Весь список