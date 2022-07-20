Развитие студенческого спорта и волонтерского движения, получение Карты болельщика обсудили на заседании облправительства

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Сегодня, 20 июля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл очередное заседание областного кабинета министров.

В начале заседания министр лесного хозяйства‚ охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов представил законопроект, касающийся внесения изменения в Закон Самарской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды». Документ разработан министерством в связи с повышением норматива финансовых средств, необходимого органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Самарской области для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды. Проект закона получил одобрение областного кабинета министров, далее он поступит в Самарскую Губернскую Думу.

О своей работе в первом полугодии 2022 года по направлениям спорта и социально-демографической политики рассказали министры Молодежного правительства региона. Отметим, что работе Молодежного правительства большое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На встрече с новым составом молодежных министров Глава региона подчеркнул, что ожидает от них командной работы на благо развития Самарской области.

С начала работы VI созыва Молодежного правительства прошло полгода, первые результаты своей деятельности младшие коллеги представляют вниманию членов Правительства Самарской области. Александр Волков рассказал о работе по направлению «Социально-демографическая и семейная политика», своим приоритетом он выбрал помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Совместно с общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора» они провели серию открытых уроков в школах, занимаются подготовкой волонтеров для участия в мероприятиях разного уровня, консультированием по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Направление очень важное, здесь очень нужна волонтерская поддержка. Эта сфера требует привлечения большого количества заинтересованных, неравнодушных ребят, готовых оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются. Развивайтесь, подсказывайте идеи, с удовольствием будем их использовать», - поддержал министра молодежного правительства Виктор Кудряшов.

Темой инклюзивного добровольчества и создания доступной среды для маломобильных граждан занимается и команда молодежного министра спорта Владислава Коробкова. Ребята работают над проектами по вовлечению в спортивную деятельность людей с инвалидностью.

Кроме того, молодежное министерство спорта помогает в организации крупных спортивных событий Самарской области - лыжных марафонов «Лыжня России», «Сокольи горы», весеннего марафона «Luka Ultra marathon Snow Trail», летних забегов, в том числе «Космического полумарафона», финального матча турнира по американскому футболу «Space Bowl».

На заседании регионального Правительства были высказаны пожелания об участии молодежного министерства в развитии студенческого спорта. «Ваши идеи здесь будут очень востребованы, у вас свой взгляд, вы хорошо понимаете молодежь, как ее можно мотивировать», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Кроме того, члены областного кабинета министров обратились за помощью Молодежного правительства в решении важной задачи, которая сейчас стоит перед регионом. Речь идет о получении Карты болельщика, необходимой для обеспечения безопасности футбольных матчей. Сроки поставлены сжатые – уже 31 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится первый в сезоне домашний матч «Крыльев Советов».

«Нужна активная пропагандистская работа в вашей среде, среди молодежи, для того чтобы как можно больше молодых людей в кратчайшие сроки оформили Карту болельщика. Сделать это просто, я сам оформил FAN ID буквально вчера, воспользовавшись сервисом Госуслуг. Физическую карту нужно получить в МФЦ, для этого там открыты дополнительные окна. Всех, кто любит футбол и планирует посетить матчи, прошу не откладывать получение карты на последний день», - призвал председатель областного Правительства.

На заседании Правительства региона также были одобрены вопросы о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов Нефтегорский и Сергиевский. Финансовая потребность Сергиевского района обусловлена реализацией на его территории инвестиционных проектов. Среди них - капитальный ремонт здания школы, строительство модульной котельной с тепловыми сетями, строительство сетей освещения, строительство детского сада на 170 мест в поселке Сургут. Привлечение бюджетного кредита Нефтегорским районом связано с осуществлением большого объема мероприятий в рамках Национальных проектов.