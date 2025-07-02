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Развитие сферы культуры в регионе обсудили на заседании облправительства 

2 июля 2025 17:19
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Среди других приоритетных задач развития отрасли культуры – укрепление кадрового потенциала, в частности, на это направлена федеральная программа «Земский работник культуры».

В среду, 2 июля 2025 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов провел очередное заседание регионального Правительства. 

Основным вопросом заседания стало исполнение в 2025 году Основных направлений деятельности областного Правительства по реализации Программы социально-экономического развития Самарской области в сфере культуры.

«Каждое заседание Правительства мы анализируем отдельные секторы Основных направлений деятельности Правительства, утвержденных Указом губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Это наш план работы и на текущий год, и на будущие периоды, – обратился к кабинету министров Михаил Смирнов. - Сейчас рассматриваем эту программу по отдельным направлениям в рамках 2025 года».

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина доложила, что министерством в этом году реализуется шесть проектов развития, объединяющих 26 мероприятий. 

«Первоочередной задачей региональной культурной политики является модернизация инфраструктуры отрасли культуры. Основными механизмами ее реализации служат федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» и региональная программа «Культурные люди», – отметила министр. 

По проекту развития «Культурные пространства» капитально отремонтируют 10 объектов: 7 домов культуры в Богатовском,  Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Красноармейском, Приволжском, Сызранском и Челно-Вершинском муниципальных районах, 2 детские школы искусств в городских округах Тольятти и Чапаевск, Нефтегорский краеведческий музей.  

Также будет создано 30 новых культурных пространств в обновленных учреждениях культуры. Сейчас идет закупка необходимого оборудования, и уже с сентября культурные локации начнут открываться для жителей. 

Наиболее сложный, финансово ёмкий вопрос в развитии инфраструктуры – приведение в надлежащий вид региональных объектов культуры. В настоящее время ведется подготовка технического задания на проектирование архитектурной концепции экспозиции и общественных пространств в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина. По другому важному для региона объекту, памятнику истории и культуры федерального значения «Особняк Шихобаловых», проводится процедура государственной экспертизы. 

Председатель облправительства подчеркнул – при понимании, что существует вероятность неисполнения мероприятий в срок, сообщить об этом необходимо уже сейчас, не дожидаясь конца года, и принимать соответствующие решения.

Среди других приоритетных задач развития отрасли культуры – укрепление кадрового потенциала, в частности, на это направлена
федеральная программа «Земский работник культуры». Подготовлена региональная нормативно-правовая база, до 15 июля идет прием заявок на конкурс. 15 участников программы получат единовременные выплаты в размере 1 млн рублей каждый. Также в Основных направлениях деятельности Правительства предусмотрены новые меры поддержки: стипендии молодым специалистам (50 стипендий по 45 тысяч рублей), денежные поощрения педагогам-наставникам. Впервые денежное поощрение будет выплачиваться молодым талантливым ребятам - в этом году это 30 стипендий по 40 тысяч рублей. 

Отдельное внимание на заседании областного Правительства уделили строительству объектов в рамках государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области». Члены кабинета министров обсудили ход работ на таких знаковых для региона объектах, как Самарский театр драмы, театр-студия Грань, Самарский театр юного зрителя «СамАрт», музейно-выставочный центр «Самара Космическая». 

Завершая заседание, председатель Правительства Самарской области призвал коллег своевременно выявлять проблемные аспекты, которые относятся к реализации Основных направлений деятельности областного Правительства за 2025 год: «Все мы люди ответственные, опытные руководители, контролирующие свои отрасли, и должны честно ответить себе на вопрос - что нам мешает выполнить ОНДП за 2025 год. Если все хорошо, никому ничего не мешает, значит, в декабре никаких сюрпризов не будет».

 

Фото:  "Волжская коммуна"

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