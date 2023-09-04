Развитие промышленных предприятий обсудили в Самаре

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В понедельник, 4 сентября, в Самаре прошло расширенное заседание Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», на котором были рассмотрены актуальные вопросы деятельности промышленных предприятий в условиях современной геополитической обстановки и проведения СВО. В заседании принял участие Губернатор Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров, открывая совещание, поблагодарил руководителей предприятий Самарской области за совместную работу в непростых экономических условиях.

«То, что нам удалось преодолеть в макроэкономический кризис 2008-2009 годов, несопоставимо с теми вызовами, с которыми мы столкнулись и в период пандемии, и в период несправедливых, масштабных, беспрецедентных экономических санкций. И говорить о том, что самые сложные испытания позади, сегодня преждевременно, - отметил глава региона. - В этот сложный период, конечно, отдельное слово благодарности заслуживает наша командная работа с Правительством Российской Федерации. Напомню, какие многомиллиардные меры поддержки - прямой поддержки, льготного кредитования - получили предприятия Самарской области в период пандемии и в связи с санкционным давлением. Мы старались каждое предприятие сопроводить в этой работе по привлечению мер поддержки. По абсолютному большинству предприятий, конкретных проектов, которые мы вместе обсуждали, добились успеха. Все это обеспечило стабильное и динамичное развитие промышленности».

Губернатор отметил, что федеральные меры поддержки предприятий Самарской области дополняются мерами поддержки на региональном уровне. В том числе, регион помогает предприятиям, когда для получения федеральных средств требуется софинансирование из областного бюджета.

«Дополняем мозаику федеральных мер поддержки своими, региональными. Делаем так не только по промышленным предприятиям, сельхозпредприятиям, но и, например, по нашим вузам, которые активно участвуют в различных технологичных и высокотехнологичных проектах, мы оказываем финансирование», - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что работа руководителей компаний, их ответственность за трудовые коллективы привели к очень достойным результатам.

«Мы с честью выдержали первый удар, вошли в новый 2023 год уже с колоссальным опытом, с теми навыками, которые нам позволяют сейчас показывать результаты опережающего развития. Искренне вас всех благодарю за ваш профессионализм, ответственность, за ваше высокое служение Родине, за вашу самоотдачу. Рассчитываю, что и в дальнейшем много еще сделаем сообща на благо нашей Самарской области, на благо нашей Родины», - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что санкционное давление будет усиливаться, но регион знает, как с этим справляться.

«По разным отраслям ситуация значительно разнится, но тем не менее, коллеги, мы приобрели бесценный опыт и в общем знаем, как с этим справляться. Никаких «шапкозакидательских» настроений, поверьте, нет ни в Правительстве региона, знаю, что нет их и в директорском корпусе. Мы понимаем, что санкции оказывают значительное давление, но то, что мы за прошлый год стали сильнее, - это факт», - подчеркнул глава региона.

В сложившейся экономической ситуации предприятия вынуждены тратить гораздо больше времени и средств на выстраивание новых логистических цепочек, поиск поставщиков, новых рынков сбыта, кадровое обеспечение производства. Благодаря совместной и системной работе губернатора с Правительством РФ промышленность Самарской области, ведущие предприятия получили дополнительную федеральную поддержку.

«Мы отдельно проговорили перспективы такого сотрудничества в ходе недавнего визита Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, в том числе по отдельным предприятиям. Весной состоялся визит Дениса Валентиновича Мантурова, вице-премьера, Министра промышленности РФ, с которым мы тоже по многим аспектам нашли взаимопонимание, - отметил Дмитрий Азаров. – Целый ряд решений реализован благодаря прямой поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина. Им были приняты решения, даны прямые поручения, в том числе, исходя из моих обращений в ходе личной встречи с Президентом весной этого года».

Сегодня в промышленности Самарской области фиксируется не только восстановительный рост, но и опережающий рост. Так, по итогам за I полугодие 2023 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 107,2%. Рост показывают нефтедобывающие предприятия, стабильно работают предприятия нефтепереработки. Восстановительные тенденции наблюдаются в автомобилестроении - здесь индекс промышленного производства вырос более чем в полтора раза (157,6%), а если брать только тольяттинскую площадку АВТОВАЗа – в 2 раза (203%). Почти в 2 раза (193,7%) увеличился ИПП в производстве оборудования и машин (сельхозмашиностроение, производство подшипников, оборудование для нефтегазового сектора, строительная и другие отрасли). Стабильно растет производство электрического оборудования (ИПП - 121,8%).

Отдельно губернатор Дмитрий Азаров отметил успехи в сельском хозяйстве - например, в прошлом году зарегистрирована рекордная урожайность за всю историю Самарской области: достойные результаты по урожаю прогнозируются и в этом году. Темпы развития сельского хозяйства региона были положительно отмечены главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым. «Это не только погода, но и современные технологии организации труда на сельхозработах, наши меры поддержки по внесению удобрений. И это, конечно, колоссальное обновление машинно-транспортного парка. Сельхозпроизводители, переработчики очень серьезное плечо нам подставляют, вносят свой заметный вклад в экономику области. И развитие производства сельхозтехники здесь имеет очень большое значение», - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор привел в пример темпы развития компании «Пегас-Агро». Каждая четвертая машина в России, которая вносит удобрения в поля или занимается химзащитой растений – это машина данного предприятия. Его представителей глава региона пригласил войти в состав областной делегации в ходе ближайшей бизнес-миссии в Иран. Также глава региона пригласил руководителей предприятий к участию в выставке «Россия», которая откроется на ВДНХ в ноябре этого года.

«Обращу внимание и на то, что 4 ноября начинается большая всероссийская выставка «Россия» на ВДНХ. Она будет идти до 12 апреля. Мы готовы на павильоне Самарской области рассказать обо всех наших предприятиях, вне всякого сомнения. Наша главная задача - продвижение продукции Самарской области. Ради этого мы и участвуем в подобных мероприятиях и форумах», - подчеркнул губернатор.

Один из ключевых вопросов заседания – развитие и поддержка предприятий ОПК. Положительный опыт Самарской области по взаимодействию с предприятиями ОПК летом обсуждался на заседании Совета при полномочном представителе Президента в ПФО Игоре Комарове. Только два губернатора выступили на том заседании по данной теме.

«Коллеги, прекрасно понимаю, что еще очень много работы, много задач перед Правительством Самарской области ставит и директорский корпус, и трудовые коллективы. Прекрасно отдаю себе в этом отчет. Говорить, что здесь у нас все идеально - себя обманывать. В то же время, на фоне сравнения уровня выстроенного взаимодействия в других субъектах Российской Федерации наш опыт был оценен как один из лучших». - сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что сегодня уделяется особое внимание вопросу кадрового обеспечения предприятий ОПК. Многие вопросы решаются благодаря взаимодействию регионального минтруда и кадровых служб предприятий. По инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области усилен акцент на развитии среднего профессионального образования, выстраивается прямое сотрудничество между предприятиями и образовательными учреждениями. «Сегодня в регионе 60% выпускников 9 класса выбирают именно СПО, хотя 10 лет соотношение было обратным. Коллеги, это наша совместная работа по профориентации, по поддержке среднего профессионального образования. Дуальное образование дает колоссальный эффект. Эта работа должна быть актуализирована», - отметил Дмитрий Азаров, напомнив, что им была объявлена пятилетка СПО.

Для подготовки кадров сегодня в Самаре реализуется проект создания кампуса СПО на базе строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. На его реализацию получен грант в 100 млн рублей из федерального бюджета. Строительные предприятия и предприятия электротехники активно включены в работу по формированию образовательных программ и оснащению оборудованием. Модернизируется материально-техническая база учреждения.

«Коллеги, надеюсь, там все будет очень достойно, все для этого есть. Хотел бы, чтобы у нас это был не единственный кампус среднего профессионального образования на территории нашего региона. Никто не отказывается, естественно, и от планов международного студенческого кампуса высшего образования, который реализуется на принципах концессии на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена», - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что среди актуальных задач развития промышленности региона - модернизация производства, внедрение новейших технологий, развитие государственно-частного партнерства, малого и среднего предпринимательства. В фокусе внимания – повышение производительности труда, конкурентоспособности предприятий на внутреннем и международных рынках: «Уверен, что реализация инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным национальных проектов, командная работа и в дальнейшем будет приводить к заметным, ощутимым результатам».

В ходе заседания губернатор отдельно поблагодарил предприятия, их трудовые коллективы за помощь защитникам Отечества.

«У кого-то больше возможностей, у кого-то скромнее, но то что включились все – вне всякого сомнения. Вам за это огромное спасибо. Для бойцов, конечно, это очень важно. Для повышения эффективности дополнительные и технические средства самые разные, и средства защиты бойцов, радиоэлектронной борьбы, и коптеры, беспилотная авиация, все это нам необходимо постоянно. Спасибо, что вы все в эту работу включились. Прошу поблагодарить всех тружеников, - сказал Дмитрий Азаров. - Здесь очень важно, что мы с вами вместе не забываем и о семьях военнослужащих. Знаю, что практически все предприятия находятся в контакте с семьями военнослужащих, своих работников. Не забываете о них и в трудную минуту, если происходят трагические события. И, конечно, очень вас прошу, чтобы и в дальнейшем эта работа совместная продолжалась как с семьями героев-защитников, так и с семьями наших павших бойцов».

Сегодня Самарская область, ее неравнодушные жители, меценаты оказывают серьезную поддержку защитникам Отечества.

«Вы знаете, мы со своей стороны много что предприняли. Здесь избыточных решений каких-то, мер поддержки быть не может, совершенно очевидно. Много что сделано. Неслучайно наш опыт Президент страны лично поручил тиражировать во всех субъектах Российской Федерации. Заработал и федеральный Фонд защитников Отечества, с которым мы находимся в тесном взаимодействии, - сообщил Дмитрий Азаров. - Еще раз подчеркну: без всенародной поддержки, понимания у людей самой главной задачи, конечно, говорить о том, что в полной мере поддержим наших бойцов, окружим заботой и вниманием семьи военнослужащих, просто невозможно. Надеюсь, мы это сделаем сообща».

В ходе заседания глава региона обратился к руководителям предприятий – если есть актуальные вопросы, проблемные темы, в том числе сформированные в трудовых коллективах, полученные от сотрудников на личных приемах, то их необходимо обязательно обозначить, чтобы сообща их решать.

В ходе совещания с подробным докладом выступил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. Он отметил, что промышленность региона демонстрирует адаптивность к новым условиям ведения бизнеса, в целом ряде отраслей фиксируется положительная динамика. Так, в автомобилестроении индекс производства составил 157,6%. По итогам полугодия объем производства автомобилей в целом по группе «АВТОВАЗ» увеличился почти на 49%.

«Важно отметить, что в перспективе новым мощным импульсом развития отрасли станут решения, инициированные губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым совместно с руководством «АВТОВАЗ», поддержанные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Это повышение утилизационного сбора и в будущем использование отечественных автомобилей в такси и каршеринге, а также в государственных и муниципальных структурах», - заявил Андрей Шамин.

Министр сообщил, что на высоком уровне остается приток инвестиций в Самарскую области. По его словам, в этом году их суммарный объем ожидается в размере 22 млрд рублей.

Андрей Шамин сообщил, в фокусе особого внимания федеральных органов власти, Правительства региона и лично губернатора – работа предприятий Самарской области, исполняющих гособоронзаказ.

«Все предприятия работают стабильно. Находимся с ними в постоянном контакте. При министерстве промышленности создан совет по обсуждению и поиску решений проблемных вопросов, - доложил министр. - Дмитрий Игоревич, в рамках исполнения Вашего поручения региональным фондом развития промышленности принята программа по предоставлению предприятиям ОПК льготных займов в размере до 50 млн рублей на пополнение оборотных средств. Данная поддержка нацелена на обеспечение бесперебойной работы предприятий ОПК, и оценивается ими как очень эффективная и своевременная».

Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина доложила по ситуации на рынке труда, обеспечению кадрами ключевых предприятий региона. Особое внимание она уделила тем мерам поддержки по подготовке и привлечению специалистов, которые есть на региональном и федеральном уровне.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что министерство труда нацелено на самое тесное взаимодействие с предприятиями, есть понимание по вакансиям, по потребностям и по тому, как вопрос будет решаться. Представители предприятий ОПК отметили, что готовы активнее работать над привлечением работников из других регионов страны – где наблюдается более напряженная ситуация с безработицей. Губернатор выразил готовность поддержать предприятия в этом. Кроме того, глава региона напомнил, что данная тема обсуждалась на заседании Совета ПФО.

Кроме того, на уровне Правительства РФ также рассматривается вопрос о программе строительства арендного жилья для сотрудников предприятий ОПК, мерах их поддержки.

«Михаил Владимирович Мишустин, откликаясь на обращение сотрудников РКЦ «Прогресс», сказал, что сейчас разрабатывается программа жилищного строительства, в первую очередь по оборонным предприятиям, и будут федеральные меры поддержки. В Правительстве есть понимание, что это сегодня серьезная задача», - отметил глава региона.

Губернатор особо подчеркнул: решая вопрос об обеспечении кадрами, нельзя забывать о повышении производительности труда. «Мы с министром труда РФ Антоном Олеговичем Котяковым проговорили эту ситуацию, и сейчас наши центры занятости при обращении предприятий будут, в том числе, интересоваться, как обстоят дела по повышению производительности труда, в том числе включенности в нацпроект «Производительность труда». Мы это еще не начали делать, но обязательно будем», - отметил Глава региона. Он нацелил руководителей предприятий на использование механизмов нацпроекта. «Все, кто включился в эту программу, понимают, что она дает очень заметный эффект по повышению производительности труда», - сказал Дмитрий Азаров.

В завершении заседания президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев отметил, что сейчас выстроено тесное взаимодействие между предприятиями и региональным Правительством.

«Я еще помню то время, когда месяцами не звонил в правительство. Сегодня в повестке ежедневно звонки и в минпром, минэк, минобр, минтруд. И вопросы решаются. Не решаются знаете какие вопросы? Которые мы с вами сами не подготовили для решения, не проработали, не погрузились, - сказал Алексей Гусев. - Беспрецедентные механизмы поддержки сегодня реализуются у нас. Большинство из вас ими воспользовались. Особенно последние 5 лет: я вижу и по «Авиакору», и по Союзу работодателей – ситуация в корне изменилась».

Губернатор поблагодарил Алексея Гусева за сотрудничество и совместную работу.

«Мы с вами, как и с многими руководителями предприятий, находимся в постоянном контакте по темам сотрудничества, решения отраслевых вопросов. Те вопросы, которые директорский корпус Союза работодателей обозначает, стараемся в первоочередном порядке отрабатывать, - отметил Дмитрий Азаров, - Задачи на предстоящую пятилетку непростые. Но не справиться у нас просто нет шансов. Уверен, с поставленными задачами справимся обязательно».

Фото: Светлана Осьмачкина