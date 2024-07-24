Путин обновил состав Госсовета, включив в него  врио губернаторов девяти регионов

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Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета, включив в него временно исполняющих обязанности руководителей девяти регионов России. Соответствующий указ 22 июля появился на сайте официального опубликования правовых актов, пишут "Известия".

В обновленный Госсовет войдут врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, врио губернатора Республики Алтай Андрей Турчак, врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Кроме того, из него выведено несколько бывших глав субъектов РФ.

Увеличено число комиссий социально-экономического направления. Госсовет также получил новые, приоритетные для политики, направления в работе.

Фото из открытых источников