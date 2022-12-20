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Путин 21 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны

20 декабря 2022 20:24
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Будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год.

Президент России Владимир Путин 21 декабря проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год», — говорится в сообщении.

В мероприятии поучаствуют командования военных округов, видов и родов российских войск, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, около 15 тыс. должностных лиц Российской армии примут участие в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Отмечается, что глава Минобороны Сергей Шойгу выступит на заседании с основным докладом, в котором расскажет о ходе спецоперации, количестве поступившей в армию в 2022 году военной техники и вооружения, а также строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности министерства и социальной защищенности солдат.

 

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский/Известия

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