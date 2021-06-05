Путин заявил, что будет скучать по Меркель, когда она покинет пост

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Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как коллеге, передает РИА Новости.

Меркель ранее заявила, что покинет политику после выборов в бундестаг ФРГ в сентябре.

"Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю", - сказал Путин в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост.