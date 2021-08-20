ФРГ остается одним из основных партнеров России заявил Путин перед началом переговоров с  Ангелой Меркель в Кремле

109

"Хотел бы отметить, что ФРГ остается одним из основных партнеров для нас, и в Европе, и в мире в целом. В том числе, и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас - второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода", - сказал Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле, передает ТАСС.

Президент РФ отметил также работу российско-германских двусторонних механизмов, групп и форумов, в том числе проведение Года Германии в России, связанного с развитием экономики.

Российский лидер уверен, что визит Меркель в РФ будет не просто прощальным на посту канцлера, но и наполненным серьезным, деловым содержанием. Перед началом переговоров в Кремле российский лидер преподнес Меркель букет цветов.

"Сейчас проходит "Год Германии в России", год, связанный с развитием экономики. Мы постоянно находимся в телефонном контакте. У нас много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате, так что я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным, деловым содержанием", - сказал Путин, обращаясь к канцлеру ФРГ.

Фото: скриншот видео РБК